Меркурий идёт на редкую встречу с Марсом в небе над Новосибирском

Через несколько дней в утреннем небе новосибирцы смогут увидеть Марс и Меркурий на небольшом расстоянии друг от друга

Сейчас по утрам в небе Новосибирска жители города могут наблюдать сразу несколько планет, вскоре особенно благоприятны будут условия для наблюдений за Меркурием — ближайшей к Солнцу планетой.







Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали специалисты Новосибирского большого планетария — педагог Андрей Никифоров и заместитель директора по научно-методической работе Илья Орлов.







Лучше всего Меркурий будет виден с 15 по 18 сентября, в это время он будет находиться на максимальном угловом расстоянии от Солнца (угловое расстояние отсчитывается относительно наблюдателя, который видит две точки на небе). Кроме того, в промежутке между этими датами Меркурий на небе подойдет очень близко к Марсу.







«Утром 17 сентября на небе Меркурий встретится с неярким далёким Марсом. Две планеты будут наблюдаться достаточно низко над горизонтом на востоке, недалеко от Венеры, Луны и яркой звезды Регул (альфа Большого Пса). Наибольшее приближение (расстояние всего 3,5 угловые минуты, в 10 раз меньше диаметра лунного диска) будет в 01:30 — но тогда обе планеты будут, к сожалению, под горизонтом. Однако утренний наблюдатель всё равно сможет увидеть красивую цепочку из Луны, Венеры, Регула, Марса и Меркурия», — рассказал Андрей Никифоров.







В следующий раз Марс и Меркурий встретятся только в июне 2019 года.





«5 октября нас ждёт небесное "свидание" Марса с Венерой (минимальное расстояние 12 угловых минут), а 18 ноября Венера встретится с Юпитером (15 угловых минут)», — добавили в планетарии.







Илья Орлов пояснил, что планеты можно видеть невооружённым глазом и сейчас.







В начале сентября в хорошей позиции для наблюдений был Нептун, но его можно было увидеть только с помощью бинокля или телескопа.