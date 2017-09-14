В Новосибирске выбрали лучшего бармена

Кубок Новосибирской ассоциации прошёл минувшим вечером в баре «Синий иней»

В баре «Синий иней» выбрали лучшего бармена по версии Новосибирской ассоциации барменов. Традиционный Кубок НАБ стал региональным и собрал профессионалов из баров Новосибирска и Томска.







«Этот конкурс всегда был Кубком новосибирской ассоциации, но два года назад мы приняли решение дать возможность участвовать и регионалам, так как интерес [у всех] был очень большой. <...> Правда, омичи извинились и не приехали — готовятся на [конкурс] лучшего бармена Сибири», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.







Каждому участнику надо было приготовить три коктейля за семь минут





Чтобы продемонстрировать мастерство, работникам баров надо было за 7 минут приготовить авторский коктейль в двух экземплярах — для жюри и на продажу в зал, а также коктейль из ингредиентов, состав которых до самого последнего момента участники конкурса не знали.





«Большую роль здесь, конечно, играет вкус коктейля, его внешний вид и аромат. Потому что, как правило, оценочный лист за технику у всех одинаковый — ошибок у таких профессионалов мало», — уточним Максим.





Шоу от барнаульца Владимира Сурикова, который вошёл в десятку лучших барменов мира





Конкурс закончился около полуночи. В конце мероприятия показательное шоу устроил барнаульский бармен Владимир Суриков — он вошёл в десятку лучших барменов мира. Победителем Кубка НАБ стал Владимир Макаренко из новосибирского бара Twiggy. Самый дорогой коктейль зрители купили с аукциона за 5000 рублей.





Справа — победитель Кубка Новосибирской ассоциации барменов Владимир Макаренко из бара Twiggy





В конце августа другой новосибирец, сотрудник бара Friends Максим Гладышкевич, отправился в Мексику, где представлял Россию на международном конкурсе барменов Diageo Reserve World Class.







