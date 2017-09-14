В Новосибирске выбрали лучшего бармена

Кубок Новосибирской ассоциации прошёл минувшим вечером в баре «Синий иней»
Кубок Новосибирской ассоциации прошёл минувшим вечером в баре «Синий иней»

В баре «Синий иней» выбрали лучшего бармена по версии Новосибирской ассоциации барменов. Традиционный Кубок НАБ стал региональным и собрал профессионалов из баров Новосибирска и Томска.


«Этот конкурс всегда был Кубком новосибирской ассоциации, но два года назад мы приняли решение дать возможность участвовать и регионалам, так как интерес [у всех] был очень большой. <...> Правда, омичи извинились и не приехали — готовятся на [конкурс] лучшего бармена Сибири», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.


Каждому участнику надо было приготовить три коктейля за семь минут
Каждому участнику надо было приготовить три коктейля за семь минут


Чтобы продемонстрировать мастерство, работникам баров надо было за 7 минут приготовить авторский коктейль в двух экземплярах — для жюри и на продажу в зал, а также коктейль из ингредиентов, состав которых до самого последнего момента участники конкурса не знали.


«Большую роль здесь, конечно, играет вкус коктейля, его внешний вид и аромат. Потому что, как правило, оценочный лист за технику у всех одинаковый — ошибок у таких профессионалов мало», — уточним Максим. 


Шоу от барнаульца Владимира Сурикова, который вошёл в десятку лучших барменов мира
Шоу от барнаульца Владимира Сурикова, который вошёл в десятку лучших барменов мира


Конкурс закончился около полуночи. В конце мероприятия показательное шоу устроил барнаульский бармен Владимир Суриков — он вошёл в десятку лучших барменов мира. Победителем Кубка НАБ стал Владимир Макаренко из новосибирского бара Twiggy. Самый дорогой коктейль зрители купили с аукциона за 5000 рублей. 


Справа — победитель Кубка Новосибирской ассоциации барменов Владимир Макаренко из бара Twiggy
Справа — победитель Кубка Новосибирской ассоциации барменов Владимир Макаренко из бара Twiggy


В конце августа другой новосибирец, сотрудник бара Friends Максим Гладышкевич, отправился в Мексику, где представлял Россию на международном конкурсе барменов Diageo Reserve World Class.



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