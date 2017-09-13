Новосибирцы ушли пораньше с работы на хоккей и устроили пробки

Хоккейные болельщики ушли с работы пораньше ради матча

Сегодня, 13 сентября, новосибирские хоккейные болельщики раньше ушли с работы, чтобы попасть на матч «Сибири» — пробки на пути к стадиону появились еще около 5 часов вечера.







Болельщикам пришлось уйти раньше, так как время начала матча «Сибири» и подмосковного «Витязя» перенесли с 19:30 на 18:00.





В результате уже после 17 часов дорога на улице Богдана Хмельницкого возле стадиона «Сибирь» была загружена. А ближе к половине шестого болельщики, которые стояли в пробках в других частях города объявляли через систему Яндекс.Карты о том, что едут на хоккей.





Например, фанат, который оказался в заторе на Большевистской, оставил послание со словами «Сибирь вперёд».









Около 18 часов уровень пробок в городе был 7 баллов. В это время скорость на пути к стадиону «Сибирь» на Богдана Хмельницкого была 10–15 км/ч.









А те болельщики, которые уже попали на стадион, выкладывают свои фотографии в соцсети.













Время матча перенесли для того, чтобы Витязь успел на следующую игру, которая будет в Китае, — по китайским законам, местные аэропорты могут принимать чартерные рейсы только до часа ночи. В начале недели ХК Сибирь выпустил обращение от генменджера Кирилла Фастовского. Глава клуба обратился к работодателям болельщиков, чтобы те отпустили фанатов с работы пораньше в день матча.