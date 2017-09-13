Фото: окна в новосибирском троллейбусе покрылись мхом

Мох растёт в оконном проёме
Мох растёт в оконном проёме

В Новосибирске троллейбус сегодня, 13 сентября, вышел на линию со мхом на окне. 


Фотографией с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился новосибирец Денис Суслов. Мужчина пояснил, что сделал снимок днём в троллейбусе № 23 «Вокзал Главный — Сад им. Дзержинского». 


«Сел на гостинице "Северная", подошёл к окну и обомлел», — лаконично прокомментировал фото Денис. 


Редакция НГС.НОВОСТИ постоянно отслеживает сделанные горожанами фотографии необычных явлений. На прошлой неделе мы рассказывали о необычных грибах, похожих на кораллы

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