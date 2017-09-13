Новый дилер Audi выбрал место для автосалона в Новосибирске

Флагманский Audi Q7
Флагманский Audi Q7

Новый дилер Audi в Новосибирске — столичная группа компаний «Автомир» — выбрал место для автосалона и приступил к строительным работам. Шоу-рум разместится в здании на проезде Энергетиков, где уже работают салоны Hyundai и Skoda этого же дилера. В здании оставались свободные площади, которые сейчас модернизируют. «Автомир» пользуется этим зданием на правах аренды. 


«Сейчас мы делаем там ремонт и в начале ноября начнем продавать автомобили. Это будет первый наш салон марки Audi. Мы решили начать с Новосибирска, и если будет получаться работать успешно с этой маркой, естественно, будем рассматривать другие города. У нас такая стратегия: мы стараемся открывать салоны без больших вложений, сейчас такое время, поэтому стараемся работать только за счет своих средств», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ PR-директор ГК «Автомир» Евгения Пелипас. 


Напомним, ГК «Автомир» выиграла тендер на дилерство марки Audi в июле этого года. Компания рассчитывает продавать по 200 премиальных машин ежегодно. Ранее Audi в Новосибирске представляла компания «МАКС-Моторс», которая не выдержала кредитной нагрузки и пришла к банкротству

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