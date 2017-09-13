Фонд миллиардера оплатил двум сибирячкам поездку в Москву

Татьяна Трофимова

Две сотрудницы Новосибирского краеведческого музея, Татьяна Трофимова и Екатерина Григорьева, выиграли гранты на стажировку в Москве — поездки оплатил благотворительный фонд Владимира Потанина.







Фонд опубликовал имена победителей конкурса на участие в стажировках музейных сотрудников — 51 специалист поедет учиться по образовательным программам в России и за рубежом.





В список попали две сотрудницы Новосибирского государственного краеведческого музея — начальник научно-просветительского отдела Татьяна Трофимова и начальник отдела реставрации Екатерина Григорьева.







Как рассказала НГС.НОВОСТИ Татьяна Трофимова, в середине октября она поедет с группой молодых профессионалов на мастер-классы в несколько крупных музеев Москвы — там она будет учиться привлекать новых посетителей в музей.







«На каждой точке будет свой докладчик, свой лектор. Они будут рассказывать самые разные аспекты: привлечение новой аудитории, маркетинговые дела, привлечение партнёров и обмен опытом — как вовлекать другие музеи в работу и так далее. Всё, что касается работы с аудиторией», — пояснила Татьяна.







Екатерина Григорьева





Реставратор Екатерина Григорьева поедет во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Её стажировка тоже намечена на октябрь. С девушкой оперативно связаться не удалось — по информации краеведческого музея, сейчас она в отпуске.







В музее затруднились сказать точные суммы грантов на стажировки девушек — фонд оплачивает проживание и саму учёбу сотрудниц.





По данным сайта программы «Музейный десант», грантовый фонд составил 20 млн рублей. Максимальный размер стоимости индивидуальной поездки на две недели — 200 тысяч рублей.







Ранее четыре студента из НГУ и НГТУ вошли в число лучших Летней школы благотворительного фонда Владимира Потанина. Размер одного гранта был также 200 тысяч рублей.





Справка: Благотворительный фонд Владимира Потанина — частный фонд, созданный в 1999 году российским предпринимателем Владимиром Потаниным для реализации программ в сфере образования и культуры. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 14,3 млрд долларов — по размеру состояния он занимает 8-ю строчку в рейтинге богатейших предпринимателей России.