В субботу ради празднования юбилея области перекроют весь центр Новосибирска

Дороги Новосибирска часто перекрывают для масштабных праздников

Мэрия Новосибирска рассказала о перекрытиях центра города в ближайшую субботу — жители будут отмечать 80-летие Новосибирской области.







«В период подготовки и проведения мероприятий будет временно прекращено движение транспортных средств с 19:30 15 сентября до 05:00 17 сентября по улице Ленина на участках от площади Ленина до улицы Советской, от улицы Советской до улицы Урицкого, от улицы Урицкого до улицы Революции», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Кроме улицы Ленина, которую перекрывают каждые выходные начиная с лета, в городе будет перекрыто множество других улиц в центре.





Перекрытия всех улиц, кроме улицы Ленина, будут с 9 до 22 часов 16 сентября. Перекрытие улицы Ленина — с 19:30 15 сентября до 05:00 17 сентября









Больше всего улиц будет закрыто с 9 до 22 часов 16 сентября, движение будет перекрыто:





— по Красному проспекту на участке от улицы Фрунзе до улицы Мостовой;



— по Октябрьской магистрали на участке от улицы Каменской до Красного проспекта;



— по улице Кирова на участке от улицы Восход до улицы Каменской;



— по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до улицы Советской;



— по улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до улицы Мичурина;



— по улице Максима Горького на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;



— по улице Ядринцевской на участке от Красного проспекта до улицы Мичурина;



— по улице Щетинкина на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской;



— по улице Депутатской на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской;



— по улице Романова на участке от улицы Советской до улицы Мичурина;



— по улице Октябрьской на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;



— по улице Потанинской на участке от улицы Советской до Красного проспекта;



— по улице Чаплыгина на участке от улицы Советской до Красного проспекта;



— по улице Коммунистической на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;



— по улице Свердлова на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;



— по улице Сибревкома на участке от улицы Серебренниковской до Красного проспекта;



— по улице Спартака на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;



— по улице Каинской на участке от улицы Серебренниковской до Красного проспекта.







Один час с 19:30 до 20:30 16 сентября для машин также будет закрыта улица Серебренниковская на участке от улицы Максима Горького до Мостовой.







Кроме того, власти решили ограничить стоянку автомобилей.





С 12:00 10 сентября до 05:00 17 сентября стоянку запретят на площади Ленина в районе домов № 25, 27 на Красном проспекте.







С 12:00 14 сентября до 22:00 16 сентября автомобили запретят парковать на парковке перед зданием Государственной публичной научно-технической библиотеки (ул. Восход, 15) и на техническом проезде со стороны улицы Кирова между сквером Государственной публичной научно-технической библиотеки (улица Восход, 15) и площадью Пименова.





С 10:00 до 22:00 16 сентября стоянку запретят:







— на парковке за зданием № 3 на улице Ленина (въезд с улицы Советской);



— на парковке у здания № 33 на улице Советской (въезд с улицы Советской).







Праздник в Новосибирске начнется в пятницу вечером и продлится всю субботу — полную развлекательную программу НГС.НОВОСТИ публиковали накануне.