В субботу ради празднования юбилея области перекроют весь центр Новосибирска
Мэрия Новосибирска рассказала о перекрытиях центра города в ближайшую субботу — жители будут отмечать 80-летие Новосибирской области.
«В период подготовки и проведения мероприятий будет временно прекращено движение транспортных средств с 19:30 15 сентября до 05:00 17 сентября по улице Ленина на участках от площади Ленина до улицы Советской, от улицы Советской до улицы Урицкого, от улицы Урицкого до улицы Революции», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Кроме улицы Ленина, которую перекрывают каждые выходные начиная с лета, в городе будет перекрыто множество других улиц в центре.
Больше всего улиц будет закрыто с 9 до 22 часов 16 сентября, движение будет перекрыто:
— по Красному проспекту на участке от улицы Фрунзе до улицы Мостовой;
— по Октябрьской магистрали на участке от улицы Каменской до Красного проспекта;
— по улице Кирова на участке от улицы Восход до улицы Каменской;
— по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до улицы Советской;
— по улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до улицы Мичурина;
— по улице Максима Горького на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
— по улице Ядринцевской на участке от Красного проспекта до улицы Мичурина;
— по улице Щетинкина на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской;
— по улице Депутатской на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской;
— по улице Романова на участке от улицы Советской до улицы Мичурина;
— по улице Октябрьской на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
— по улице Потанинской на участке от улицы Советской до Красного проспекта;
— по улице Чаплыгина на участке от улицы Советской до Красного проспекта;
— по улице Коммунистической на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
— по улице Свердлова на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
— по улице Сибревкома на участке от улицы Серебренниковской до Красного проспекта;
— по улице Спартака на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
— по улице Каинской на участке от улицы Серебренниковской до Красного проспекта.
Один час с 19:30 до 20:30 16 сентября для машин также будет закрыта улица Серебренниковская на участке от улицы Максима Горького до Мостовой.
Кроме того, власти решили ограничить стоянку автомобилей.
С 12:00 10 сентября до 05:00 17 сентября стоянку запретят на площади Ленина в районе домов
С 12:00 14 сентября до 22:00 16 сентября автомобили запретят парковать на парковке перед зданием Государственной публичной научно-технической библиотеки (ул. Восход, 15) и на техническом проезде со стороны улицы Кирова между сквером Государственной публичной научно-технической библиотеки (улица Восход, 15) и площадью Пименова.
С 10:00 до 22:00 16 сентября стоянку запретят:
— на парковке за зданием
— на парковке у здания
Праздник в Новосибирске начнется в пятницу вечером и продлится всю субботу — полную развлекательную программу НГС.НОВОСТИ публиковали накануне.
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Елена Громкова
Фото Алексея Кошлякова
Фрагмент справочника 2ГИС