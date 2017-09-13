Из детской поликлиники эвакуировали 60 человек

Детскую поликлинику эвакуировали из-за распылённого газового баллончика
Детскую поликлинику эвакуировали из-за распылённого газового баллончика

Сегодня, 13 сентября, распылённый газовый баллончик устроил переполох в детском отделении новосибирской поликлиники № 22 на улице Зорге.


«Сегодня утром в 11:10 в детском отделении поликлиники неизвестный распылил газовый баллончик. Была проведена эвакуация сотрудников поликлиники и посетителей. Затем были вызваны все необходимые ведомства и службы, в том числе полиция», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что баллончик распылили на первом этаже. Из-за этого поликлинику пришлось покинуть 60 людям. После эвакуации сотрудники провели влажную уборку и проветрили помещение.


«В 12:30 поликлиника возобновила свою работу в прежнем режиме», — сообщили в минздраве.


В мае 2017 года похожий случай произошёл в лицее № 28 в Калининском районе: один из школьников на перемене распылил в коридоре перцовый баллончик. Из лицея пришлось эвакуировать шесть сотен учеников.

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