Из детской поликлиники эвакуировали 60 человек

Детскую поликлинику эвакуировали из-за распылённого газового баллончика

Сегодня, 13 сентября, распылённый газовый баллончик устроил переполох в детском отделении новосибирской поликлиники № 22 на улице Зорге.





«Сегодня утром в 11:10 в детском отделении поликлиники неизвестный распылил газовый баллончик. Была проведена эвакуация сотрудников поликлиники и посетителей. Затем были вызваны все необходимые ведомства и службы, в том числе полиция», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что баллончик распылили на первом этаже. Из-за этого поликлинику пришлось покинуть 60 людям. После эвакуации сотрудники провели влажную уборку и проветрили помещение.







«В 12:30 поликлиника возобновила свою работу в прежнем режиме», — сообщили в минздраве.



