200 миллионов и 500 дорожных знаков: дорожники закончили ремонт улицы Немировича-Данченко
13 сентября закончился ремонт улицы Немировича-Данченко от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста — участок реконструировали за федеральные деньги.
«Там поставили новые светофоры, ограждения, дорожные знаки, новый асфальт, тротуары», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении НСО.
По информации пресс-центра мэрии, на ремонт этого участка улицы Немировича-Данченко потратили 219 млн 308 тысяч рублей.
В эту сумму вошёл капитальный ремонт 8-полосной автодороги и тротуаров.
Также на улице заменили 9 светофоров, поставили 520 новых дорожных знаков. На перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев установили камеру. Тут же сделано парапетное ограждение, нанесена дорожная разметка термопластиком общей протяженностью 19,5 км.
На «Безопасные и качественные дороги» Новосибирск получил из федерального бюджета 480 млн рублей. Еще 320 млн рублей поступили из областного бюджета и 236 млн рублей — из городского. Первые работы по ремонту дорог начались в мае.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова