200 миллионов и 500 дорожных знаков: дорожники закончили ремонт улицы Немировича-Данченко

Обновленный участок дороги на Немировича-Данченко





13 сентября закончился ремонт улицы Немировича-Данченко от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста — участок реконструировали за федеральные деньги.







В рамках проекта отремонтировали дорогу и тротуары





«Там поставили новые светофоры, ограждения, дорожные знаки, новый асфальт, тротуары», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении НСО.







Новые светофоры





По информации пресс-центра мэрии, на ремонт этого участка улицы Немировича-Данченко потратили 219 млн 308 тысяч рублей.





Всего на участке поставили 520 новых дорожных знаков





В эту сумму вошёл капитальный ремонт 8-полосной автодороги и тротуаров.





Новая дорожная разметка термопластиком





Также на улице заменили 9 светофоров, поставили 520 новых дорожных знаков. На перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев установили камеру. Тут же сделано парапетное ограждение, нанесена дорожная разметка термопластиком общей протяженностью 19,5 км.







Светодиодные светофоры с обратным отсчётом





На «Безопасные и качественные дороги» Новосибирск получил из федерального бюджета 480 млн рублей. Еще 320 млн рублей поступили из областного бюджета и 236 млн рублей — из городского. Первые работы по ремонту дорог начались в мае.

