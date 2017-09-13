Возле ДКЖ достроили дом с дождём на фасаде и фонтаном во дворе

На улице Красноярской, 107 достроили ЖК «Дождь» — мэрия Новосибирска выдала застройщику, компании «Перлит-Сети», разрешение на ввод дома и опубликовала его на сайте департамента строительства и архитектуры. 


Новостройка находится недалеко от вокзала по соседству с БЦ «Гринвич»
Новостройка находится недалеко от вокзала по соседству с БЦ «Гринвич»


В 17-этажном здании на два подъезда 220 квартир, по 5-8 на площадке в зависимости от этажа. Порядка 70 % квартир находятся сегодня в продаже. Площадь квартир, по данным проектной декларации, стартует с 26,9 кв. м в студиях на втором этаже без балкона. Самая дешёвая квартира на продаже сегодня — студия в 29 «квадратов» на седьмом этаже за 2,9 млн рублей.


Самая дорогая квартира расположена на 17-м этаже и стоит более 25 млн рублей. Кухня и гостиная в ней образуют полукруг, причём большую часть скруглённой стены занимает панорамное окно в пол. В ней также запроектированы две ванных площадью 9,3 и 4,1 кв. м и предусмотрена гардеробная в 7,2 «квадратов».


На площадке по 5-8 квартир и есть колясочные
На площадке по 5-8 квартир и есть колясочные


На каждом этаже рядом с лифтами предусмотрены общие колясочные — выкупить их нельзя, они находятся в общедолевой собственности, отметили в компании.


Первый этаж застройщик отвёл под коммерческие помещения. «Это шесть помещений, они будут сдаваться в аренду, скорее всего, под офисы, — рассказали в отделе продаж комплекса. — Магазинов, по крайней мере, продуктовых, точно не будет». 


Детская площадка у дома
Детская площадка у дома


На уровне подземного паркинга запланирован фитнес-клуб площадью 367,3 кв. м, но в компании пока не решили, будет ли он реализован — сейчас застройщик ищет сеть для арендатора этого помещения.


На самой подземной парковке 121 машино-место стоимостью от 1,2 млн рублей и разметили парковку с внешней стороны дома. Въезд машин во двор закрыт: здесь оборудовали детскую и спортивную площадки и построили фонтан, который пока не работает.


Во дворе есть фонтан, но пока он не работает
Во дворе есть фонтан, но пока он не работает


Особенностью комплекса стала необычная подсветка на фасаде, которую включили в прошлом году: умные светильники запрограммированы, чтобы имитировать капли дождя.

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