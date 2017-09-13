Возле ДКЖ достроили дом с дождём на фасаде и фонтаном во дворе

На улице Красноярской, 107 достроили ЖК «Дождь» — мэрия Новосибирска выдала застройщику, компании «Перлит-Сети», разрешение на ввод дома и опубликовала его на сайте департамента строительства и архитектуры.





Новостройка находится недалеко от вокзала по соседству с БЦ «Гринвич»





В 17-этажном здании на два подъезда 220 квартир, по 5-8 на площадке в зависимости от этажа. Порядка 70 % квартир находятся сегодня в продаже. Площадь квартир, по данным проектной декларации, стартует с 26,9 кв. м в студиях на втором этаже без балкона. Самая дешёвая квартира на продаже сегодня — студия в 29 «квадратов» на седьмом этаже за 2,9 млн рублей.







Самая дорогая квартира расположена на 17-м этаже и стоит более 25 млн рублей. Кухня и гостиная в ней образуют полукруг, причём большую часть скруглённой стены занимает панорамное окно в пол. В ней также запроектированы две ванных площадью 9,3 и 4,1 кв. м и предусмотрена гардеробная в 7,2 «квадратов».







На площадке по 5-8 квартир и есть колясочные





На каждом этаже рядом с лифтами предусмотрены общие колясочные — выкупить их нельзя, они находятся в общедолевой собственности, отметили в компании.







Первый этаж застройщик отвёл под коммерческие помещения. «Это шесть помещений, они будут сдаваться в аренду, скорее всего, под офисы, — рассказали в отделе продаж комплекса. — Магазинов, по крайней мере, продуктовых, точно не будет».





Детская площадка у дома





На уровне подземного паркинга запланирован фитнес-клуб площадью 367,3 кв. м, но в компании пока не решили, будет ли он реализован — сейчас застройщик ищет сеть для арендатора этого помещения.







На самой подземной парковке 121 машино-место стоимостью от 1,2 млн рублей и разметили парковку с внешней стороны дома. Въезд машин во двор закрыт: здесь оборудовали детскую и спортивную площадки и построили фонтан, который пока не работает.





Во дворе есть фонтан, но пока он не работает





Особенностью комплекса стала необычная подсветка на фасаде, которую включили в прошлом году: умные светильники запрограммированы, чтобы имитировать капли дождя.