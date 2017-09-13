В пивных Новосибирска появились терминалы по продаже биткоинов

С помощью терминалов можно не только купить биткоины, но и пополнить баланс телефона. Правда, с комиссией пять процентов

В Новосибирске установили десяток терминалов по продаже биткоинов — первые покупатели виртуальной валюты уже нашлись.







Терминалы появились в Калининском, Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах. С их помощью можно купить криптовалюту и положить деньги на баланс мобильных. Судя по данным 2ГИС, шесть из десяти терминалов установлены в магазинах разливных напитков.







«Мы купили обычные платёжные терминалы, внедрили туда сканер QR-кода и доработали их в мелочах», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ управляющий проектом компании BBFpro Антон Фридель. Он пояснил, что на запуск терминалов потребовалось около 2 млн рублей.





Компания BBFpro появилась в начале этого года, в команду вошли около десяти человек, большая часть из них — фрилансеры. За два месяца они разработали программное обеспечение и занялись установкой терминалов. По словам Антона, поток клиентов пока небольшой. В компании надеются, что тенденция в ближайшее время изменится благодаря выгодному курсу.





«Комиссия у нас шесть процентов, это ниже, чем в онлайн-обменниках, плюс комиссия за транзакцию в блокчейне — она варьируется от 7 до 200 рублей в зависимости от загруженности сети», — пояснил Фридель.





Сейчас бизнесмены занимаются доработкой софта для других криптовалют. В будущем BBFpro намерена увеличить число терминалов в Новосибирске и выйти на рынок соседних городов — Красноярска, Барнаула, Иркутска.





«Ждём регуляторов законодательства. Вроде бы всё сделали в рамках закона, который применяется к платёжным терминалам. В каждом терминале есть онлайн-касса, которая отображает все платежи в налоговой [службе] и у оператора фискальных данных. Пока работаем на свой страх и риск. Надеемся, всё-таки законодательство будет лояльное в этом отношении», — добавил собеседник.







Как ранее писала «РГ» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова, законопроект о регулировании криптовалют будет разработан до конца года.





Криптовалюты (в частности, биткоины) — расчетная единица в платёжных системах, которые существуют независимо от государственных или банковских структур. Их надёжность обеспечивается за счет специальных протоколов шифрования (криптографии), поддержка которых осуществляется сетью независимых друг от друга компьютеров.





В середине лета биткоины начали принимать в качестве оплаты сразу в нескольких заведениях Новосибирска.