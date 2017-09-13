Молодой доктор накануне свадьбы ушел к больному и пропал

Роман Килин
Роман Килин

В Новосибирской области пропал молодой врач, 26-летний Роман Килин — он исчез еще на прошлой неделе после обхода пациентов.


Пропавший Роман — уроженец Кемеровской области, он окончил в Новосибирске НГМУ и год назад по программе «Земский доктор» переехал в село Коурак Тогучинского района. Пропал он 7 сентября после того, как отправился на обход пациентов в селе.


«Он ходил, делал подомовой обход, привезла его "скорая". В 2 часа "скорая" уехала, он продолжал обходить дома сам. В 19:00 нить обрывается. В магазине его видела женщина — она хотела то ли лечь на стационар, то ли чтобы он назначил ей какое-то лечение — в 7 часов вечера он с ней разговаривал. После мы не нашли человека, который бы позже видел, где он находился», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать пропавшего Людмила Килина.


Людмила Килина рассказала, что тем утром Роман подал заявление в загс — он решил жениться на медсестре, которая работает в Тогучине. После этого Роман звонил родителям, чтобы рассказать, что 14 октября у него будет свадьба. Вечером они созванивались еще раз, а 8 сентября приехали в Коурак из Кемерово и узнали, что Роман не пришёл на работу. Родители обратились в полицию.


По словам матери, прежде Роман не исчезал. В больнице родителям рассказали, что он всегда предупреждал о том, что может задержаться. От невесты молодого человека они узнали, что он обещал ей приехать прошедшим вечером.


«Там везде сплошной лес. Он мог пойти в больницу, он собирался поехать в Тогучин. В больнице его не видел никто. Возможно, он заходил», — предполагает Людмила Килина. Телефон последний раз подавал признаки жизни в Коураке, на звонки Роман не отвечает.


Всё то время, что врач жил в Коураке, родители время от времени навещали его, постоянно созванивались. Последний раз отец видел Романа в начале прошлой недели, в понедельник он уехал от сына. Людмила Килина рассказала, что работы у молодого врача был много, но считает, что это не могло быть причиной  исчезновения — ему нравилось лечить людей. «Он там числился заведующим стационаром, у него было 5 деревень, в которых он делал подомовой обход», — описала она.


Роман Килин с матерью Людмилой
Роман Килин с матерью Людмилой


К поиску Романа подключились волонтёры отряда «Лизы Алерт», в своей ориентировке они сообщают, что у Романа среднее телосложение, рост 165 см, чёрные волосы, тёмно-карие глаза. В день пропажи он был одет в клетчатую рубашку с короткими рукавами и джинсы. В ориентировке сказано, что пропавшему может потребоваться медицинская помощь.


Людмила Килина добавила, что в последнее время у Романа были проблемы со здоровьем. «У него очень болели глаза и голова — от карточек, они старые, видимо, у него развилась аллергия. Когда мы приезжали, он целыми днями ходил с закапанными глазами. Потом у него это прошло, потом снова началось», — сказала мать пропавшего.


Пропавшие новосибирцы часто появляются после того, как их объявляют в розыск. В конце августа НГС.НОВОСТИ рассказывали о Надежде Лобковой, которая исчезала на месяц, но нашлась всего через несколько часов после объявления о поисках.

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