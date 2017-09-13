Инвольтини из баклажанов и похмельный суп: рестораны начали принимать заявки на новогодние вечеринки

Новосибирские рестораны начали принимать заявки на новогодние корпоративы
Новосибирские рестораны начали принимать заявки на новогодние корпоративы

В сентябре кафе, клубы и рестораны Новосибирска начали принимать заявки на новогодние праздники — некоторые заведения уже написали меню для корпоративов и придумали программу новогодней ночи. 


Как рассказали в ресторане «Максимилианс», в сентябре они уже приняли несколько заказов на проведение корпоративов, которые будут проходить с 15 по 30 декабря. Цена на одного человека — 3400 рублей. В эту сумму входят: стол (холодные и горячие закуски, персональный салат, горячее); безалкогольные напитки, бутылка алкоголя на человека (либо вино, либо водка). В эту же сумму включена развлекательная программа (выступление музыкальных групп, конкурсы, Дед Мороз со Снегурочкой). Программа длится с 19:30 до 23:00, с 23:00 до 2:00 — дискотека.


Кроме того, в «Максимилианс» уже разрабатывают меню для тех, кто захочет здесь отметить сам Новый год. «Будет голливудская вечеринка. Новогодняя ночь до 5 утра, как правило», — пояснили в ресторане. Цену на новогоднюю ночь пока не утвердили, в прошлом году она была около 5 тысяч рублей.

 

Активно бронируют дни для проведения корпоративов в кафе «Эклер». «Есть даты, которые уже заняты полностью, — уточнили сотрудники. — Меню на гостя — от 1918 рублей».


В «Эклере» пояснили, что «Ёлки 1918» — как раз акция для новогодних корпоративов. В эту сумму входит минимальный набор блюд, «которого будет достаточно для проведения банкетного вечера». Например, мясное и рыбное ассорти, инвольтини из баклажанов, крепы с ветчиной, фруктовое плато, сырное плато, плато с закусками к водке. Каждому гостю подадут салат с цыпленком, восточный салат из свежих овощей. Также подают горячее на выбор. Из алкоголя — 2 бокала шампанского на человека. При необходимости можно что-то добавить или убавить, или заменить, пояснили в заведении. Тем компаниям, которые решат провести корпоратив в ноябре или январе, руководство кафе решило дарить денежные сертификаты. 


Несколько заказов на новогодние корпоративы приняли в кабаре-кафе «Бродячая собака». Как пояснил владелец заведения Юрий Евдокимов, цены разные — в зависимости от того, в какой день будет вечеринка. «А новогоднюю ночь мы рванули с 5,5 тысячи рублей. Это стол, спиртное. В программе у нас традиционно "Ха.Мы"», — уточнил Евдокимов. Программа будет с 23:00 и до последнего гостя.


В джаз-клубе «Труба» новогодняя ночь ориентировочно будет стоить полторы тысячи. «Туда входит и алкоголь, и стол, и программа. Программы обычно тематические», — рассказал учредитель джаз-клуба «Труба» Пётр Финов. 


Он уточнил, что обычно в меню горячие и холодные закуски (в общей сложности около 500–600 г на человека), бутылка алкоголя на выбор. Для тех, кто решит прийти в «Трубу» уже после полуночи, билет будет стоить от 500 до 1000 рублей, в зависимости от программы.


Кроме того, 1 января засидевшихся ждет «похмельная вечеринка». «Мы никого не выгоняем, все варят похмельный суп и смотрят советские фильмы», — добавил Финов. 


Новогодние корпоративы в Новосибирске могут начаться уже через два месяца. Например, в прошлом году ведущие праздника рассказали, что получили один из первых заказов на проведение новогодней вечеринки 25 ноября

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