Алтайского бизнесмена отправили в колонию за махинации с 20 миллионами в Новосибирске

Новосибирский суд отправил в колонию бизнесмена из Барнаула

В Новосибирске завершился суд над крупным барнаульским предпринимателем Евгением Ковальским — его уличили в мошенничестве с 20-миллионным кредитом и приговорили к 2 годам 6 месяцам в колонии общего режима.







В 2013 году Евгений Ковальский, которому принадлежит группа компаний по продаже товаров для туристов, охотников и рыбаков, обратился за кредитом в новосибирский коммерческий банк «Взаимодействие», рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов.







Работники банка пояснили предпринимателю, что работают только с теми организациями, которые зарегистрированы в Новосибирской области. Поэтому в итоге кредит в интересах Ковальского взяла его новосибирская фирма — ООО «Лава». Поручителями по кредиту стали сам Ковальский и все фирмы, входящие в его группу компаний, а также директор «Лавы», которому бизнесмен пояснил, что деньги ему нужны для покупки сезонных товаров на продажу.







«После того как кредит был оформлен, директор ООО "Лава" полностью передал ему все ключи для доступа к расчётному счету, на который были перечислены денежные средства в размере 20 миллионов рублей», — рассказала гособвинитель.







По его словам, на самом деле кредитные деньги пошли вовсе не на покупку товаров, а на спасение от разорения другой фирмы Ковальского. «Вместо того чтобы пустить эти средства в оборот, в нарушение условий договора он распорядился этими средствами по своему усмотрению, в своих интересах, погасив кредитные обязательства за другое принадлежащее ему юридическое лицо. Сначала по фиктивным договорам якобы под приобретение товаров эти деньги были перечислены на подставные фирмы, а в дальнейшем перечислены также по фиктивным договорам в адрес другого его юридического лица <...> — ЗАО "Торговый дом «Скаут»". И этими денежными средствами он потом гасит кредит, что было прямо запрещено договором», — пояснил помощник прокурора Евгений Громов.





Когда бизнесмен перестал вносить платежи по кредиту, банкиры заподозрили неладное. «Сначала он пояснял, что это временные трудности, связанные с изменением курса доллара, поскольку он приобретает зарубежный товар. Пояснял, что ему необходимо время, чтобы перекредитоваться в крупном банке. Но никаких кредитов он, естественно, не получил, у него пошли просрочки перед другими банками», — рассказывает гособвинитель.







Позже банк «Взаимодействие» обнаружил другой подвох: весь товар, который был у него в залоге по кредитному договору, Ковальский уже успел распродать. «Соответственно, банк не смог ни обратить взыскание на то имущество, которое было в залоге, ни взыскать деньги с него как с поручителя или с его юридических лиц, поскольку к этому времени там уже было введено конкурсное управление. Недвижимость также находилась в залоге у других банков и была им передана», — объяснил Евгений Громов.







По его словам, подсудимый свою вину не признал. «Он не отрицал факта получения кредита, а отрицал то, что все дальнейшие перечисления денежных средств сделал самостоятельно. Говорил, что он добросовестный бизнесмен, 20 миллионов для него незначительная сумма и ради нее он бы не стал совершать такое преступление. Утверждает, что ему неизвестно, куда фактически были потрачены денежные средства, что этим занималась бухгалтерия, что у него цели гасить какие-то кредиты этими денежными средствами не было», — пояснил помощник прокурора.







Во вторник, 12 сентября, Центральный районный суд Новосибирска признал Евгения Ковальского виновным в мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и приговорил его к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.





В конце 2016 года другой районный суд — Заельцовский — вынес приговор бывшему директору ЦУМа Юрию Глазычеву за мошенничество с кредитом в банке УРАЛСИБ. Приговор занял 170 листов — чтобы полностью его огласить, судье понадобилось три дня.