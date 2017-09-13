Поклонская заявила, что причастна к делу о порче памятника цесаревичу Алексею в Новосибирске


Наталья Поклонская сообщила, что это она стала инициатором возбуждения уголовного дела 
Наталья Поклонская сообщила, что это она стала инициатором возбуждения уголовного дела 

Инициатором возбуждения уголовного дела после повреждения памятника Николаю II и цесаревичу Алексею стала депутат Наталья Поклонская.


«По моему депутатскому запросу возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения в городе Новосибирске памятника святого государя и цесаревича Алексея по признакам ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм)», — сообщила РБК Поклонская.


О порче памятника рядом с храмом  Александра Невского стало известно 1 августа. Новосибирцы утром заметили, что голова цесаревича перемотана тряпкой. Оказалось, что ночью мужчина залез на памятник с топором и повредил его. Его заметил экипаж вневедомственной охраны, который патрулировал территорию в центре, подозреваемого задержали неподалёку от храма Александра Невского на ул. Советской. Объяснять мотивы своего поступка мужчина не стал. Уголовное дело в полиции возбудили в тот же день — было ли это на самом деле связано с депутатским запросом, в ведомстве оперативно уточнить не смогли.


Памятник начали готовить к реконструкции 
Памятник начали готовить к реконструкции 


Сейчас полиция занимается его расследованием, подтвердили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Виновнику грозит до 40 тысяч рублей штрафа, обязательные или исправительные работы или до 3 месяцев ареста.


На момент публикации новости получить комментарий Поклонской у корреспондента НГС.НОВОСТИ не получилось. 


На этой неделе рядом с памятником поставили строительные леса, а надпись «Прости нас, Государь!» с ворот храма убрали.  

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