Поклонская заявила, что причастна к делу о порче памятника цесаревичу Алексею в Новосибирске





Наталья Поклонская сообщила, что это она стала инициатором возбуждения уголовного дела

Инициатором возбуждения уголовного дела после повреждения памятника Николаю II и цесаревичу Алексею стала депутат Наталья Поклонская.





«По моему депутатскому запросу возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения в городе Новосибирске памятника святого государя и цесаревича Алексея по признакам ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм)», — сообщила РБК Поклонская.







О порче памятника рядом с храмом Александра Невского стало известно 1 августа. Новосибирцы утром заметили, что голова цесаревича перемотана тряпкой. Оказалось, что ночью мужчина залез на памятник с топором и повредил его. Его заметил экипаж вневедомственной охраны, который патрулировал территорию в центре, подозреваемого задержали неподалёку от храма Александра Невского на ул. Советской. Объяснять мотивы своего поступка мужчина не стал. Уголовное дело в полиции возбудили в тот же день — было ли это на самом деле связано с депутатским запросом, в ведомстве оперативно уточнить не смогли.





Памятник начали готовить к реконструкции





Сейчас полиция занимается его расследованием, подтвердили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Виновнику грозит до 40 тысяч рублей штрафа, обязательные или исправительные работы или до 3 месяцев ареста.







На момент публикации новости получить комментарий Поклонской у корреспондента НГС.НОВОСТИ не получилось.





На этой неделе рядом с памятником поставили строительные леса, а надпись «Прости нас, Государь!» с ворот храма убрали.