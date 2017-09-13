В Екатеринбурге эвакуировали пассажиров поезда до Новосибирска

Эвакуация произошла утром 13 сентября  
Эвакуация произошла утром 13 сентября  

В Екатеринбурге утром 13 сентября полицейские эвакуировали пассажиров поезда, идущего в Новосибирск. 


«Пассажиры седьмого вагона поезда "Адлер – Новосибирск" эвакуированы. Люди стоят на улице, в вагоне ищут, по всей вероятности, взрывное устройство», — сообщила порталу Е1.RU читательница, которая находилась в этом вагоне.


По словам женщины, полицейские вошли в вагон за пять минут до отправления поезда и попросили пассажиров выйти на улицу, а вагон оцепили.


«По словам очевидцев, во время стоянки поезда на тележке подвижного состава обнаружили посторонний предмет — фонарик, и решили вызвать МЧС и полицию», — уточняет издание. 


В июне похожая ситуация с поездом «Адлер – Новосибирск» случилась в Казани. Поезд задержался на 1 час 20 минут из-за проверки информации о взрывном устройстве.

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