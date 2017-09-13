Дебоширу из клуба «Танцуки» смягчили приговор за сломанные пальцы полицейского

Сломанные пальцы полицейского обернулись для подсудимого реальным сроком
Сломанные пальцы полицейского обернулись для подсудимого реальным сроком

Новосибирский областной суд смягчил наказание посетителю ночного клуба «Танцуки» Андрею Лопачёву, который набросился на полицейских и сломал одному из них пальцы на руке и ноге.


Апелляция по громкому делу состоялась сегодня, 13 сентября. 


Сам инцидент, за который судили Лопачёва, произошёл 20 февраля 2017 года. В дежурную часть отдела полиции № 3 «Заельцовский» обратилась женщина, которая сообщила о том, что в ночном клубе «Танцуки» её избил собственный муж Андрей Лопачёв. Когда пьяного дебошира задержали и привезли в отдел полиции, то он попытался вырваться и сбежать. Одного из полицейских мужчина схватил за палец, вывернул его в сторону и сломал. Потом он ударил этого же полицейского ногой и сломал ему ещё и палец на ноге.


31 мая Заельцовский районный суд Новосибирска признал 27-летнего Андрея Лопачёва виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти) и приговорил к 1 году 6 месяцам колонии общего режима. Сегодняшнее решение областного суда сократило этот срок на один месяц. 


«Осуждённый вину <…> признал полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.


В прокуратуре отметили, что сам Андрей Лопачёв и его защита не стали обжаловать приговор. Но с апелляционным представлением в облсуд обратился прокурор Заельцовского района. Гособвинение настаивало на том, что наказание нужно смягчить, потому что Лопачёв пытается загладить вину: он открыл счета до востребования и перечислил на них деньги для полицейских. Новосибирский областной суд признал это смягчающим обстоятельством и сократил срок наказания на 1 месяц. Приговор вступил в законную силу. 

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