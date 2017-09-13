В Новосибирске рухнули цены на гаражи

Цены на гаражи в Новосибирске за год упали на 17 % , выяснила аналитическая служба портала N1.RU. Сегодня гараж можно купить в среднем за 410 тысяч рублей.





Стоимость парковочных мест в городе за это время практически не изменилась: парковка стоит в среднем 650 тысяч рублей за место.







Самый дорогой гараж продают в Дзержинском районе: его высота — 7,5 метра, а площадь — 200 «квадратов»





При этом цена аренды гаража за год снизилась почти на 20 % — до 5,5 тысячи рублей в месяц, а парковки, наоборот, на столько же подорожали и стоят в среднем 4,7 тысячи рублей в месяц.







Между тем гаражи окупаются всё равно быстрее: по подсчётам аналитиков, купленный для сдачи в аренду гараж окупится за 6 лет и 2 месяца, тогда как чтобы окупить место на подземном паркинге, потребуется сдавать его примерно 11,5 лет.







«За год число гаражей и парковок в продаже сократилось на 18 % и 10 % . Сейчас в продаже находится около 1200 объектов. Скорее всего, на сокращение предложения в этом сегменте повлияло снижение темпов строительства и ввода жилья в этом году, а также отсутствие платёжеспособного спроса», — говорит руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.







Среди объявлений о продаже гаража можно найти приют для лодки с комнатой отдыха на втором этаже и видом на залив





Самыми обеспеченными гаражами районами аналитики назвали Ленинский, Калининский и Заельцовский — на них приходится больше всего объявлений о продаже. При этом самый дорогой капитальный гараж продают на пересечении улиц Волочаевская и Есенина в Дзержинском районе: за 4,15 млн рублей здесь можно купить утеплённый вариант площадью 200 кв. м. Высота потолков в этом гараже — 7,5 м, проведена канализация. «Можно использовать как склад или под производственное помещение», — отмечает в объявлении продавец.





Самые дорогие парковочные места ожидаемо продают в центре Новосибирска. Так, место в подземном паркинге жилого дома на улице Ермака, 4 площадью 24 кв. м продают за 3,6 млн рублей, а площадью 27 «квадратов» на парковке дома «Бэтмен» на Коммунистической, 50 — за 3,5 млн рублей.







Среди обычных гаражей нередко можно встретить необычные объявления: например, на Трикотажной за 50 млн рублей продают действующую автомойку с локальным источником теплоснабжения, а на ОбьГЭС за 1,1 млн рублей с торгом можно купить двухэтажный эллинг на первой линии залива.





Недавно выяснилось, что много интересного можно найти и внутри гаражей: в августе в Томске установили найденный в одном из новосибирских гаражей самолёт.

