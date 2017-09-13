В Новосибирске рухнули цены на гаражи

Цены на гаражи в Новосибирске за год упали на 17 %, выяснила аналитическая служба портала N1.RU. Сегодня гараж можно купить в среднем за 410 тысяч рублей. 


Стоимость парковочных мест в городе за это время практически не изменилась: парковка стоит в среднем 650 тысяч рублей за место.


Самый дорогой гараж продают в Дзержинском районе: его высота — 7,5 метра, а площадь — 200 «квадратов»
Самый дорогой гараж продают в Дзержинском районе: его высота — 7,5 метра, а площадь — 200 «квадратов»


При этом цена аренды гаража за год снизилась почти на 20 % — до 5,5 тысячи рублей в месяц, а парковки, наоборот, на столько же подорожали и стоят в среднем 4,7 тысячи рублей в месяц.


Между тем гаражи окупаются всё равно быстрее: по подсчётам аналитиков, купленный для сдачи в аренду гараж окупится за 6 лет и 2 месяца, тогда как чтобы окупить место на подземном паркинге, потребуется сдавать его примерно 11,5 лет.


«За год число гаражей и парковок в продаже сократилось на 18 % и 10 %. Сейчас в продаже находится около 1200 объектов. Скорее всего, на сокращение предложения в этом сегменте повлияло снижение темпов строительства и ввода жилья в этом году, а также отсутствие платёжеспособного спроса», — говорит руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.


Среди объявлений о продаже гаража можно найти приют для лодки с комнатой отдыха на втором этаже и видом на залив
Среди объявлений о продаже гаража можно найти приют для лодки с комнатой отдыха на втором этаже и видом на залив


Самыми обеспеченными гаражами районами аналитики назвали Ленинский, Калининский и Заельцовский — на них приходится больше всего объявлений о продаже. При этом самый дорогой капитальный гараж продают на пересечении улиц Волочаевская и Есенина в Дзержинском районе: за 4,15 млн рублей здесь можно купить утеплённый вариант площадью 200 кв. м. Высота потолков в этом гараже — 7,5 м, проведена канализация. «Можно использовать как склад или под производственное помещение», — отмечает в объявлении продавец.


Самые дорогие парковочные места ожидаемо продают в центре Новосибирска. Так, место в подземном паркинге жилого дома на улице Ермака, 4 площадью 24 кв. м продают за 3,6 млн рублей, а площадью 27 «квадратов» на парковке дома «Бэтмен» на Коммунистической, 50 — за 3,5 млн рублей.


Среди обычных гаражей нередко можно встретить необычные объявления: например, на Трикотажной за 50 млн рублей продают действующую автомойку с локальным источником теплоснабжения, а на ОбьГЭС за 1,1 млн рублей с торгом можно купить двухэтажный эллинг на первой линии залива.


Недавно выяснилось, что много интересного можно найти и внутри гаражей: в августе в Томске установили найденный в одном из новосибирских гаражей самолёт

Прочтений: 540
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено