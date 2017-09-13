В Новосибирске рухнули цены на гаражи
Цены на гаражи в Новосибирске за год упали на
Стоимость парковочных мест в городе за это время практически не изменилась: парковка стоит в среднем 650 тысяч рублей за место.
При этом цена аренды гаража за год снизилась почти на
Между тем гаражи окупаются всё равно быстрее: по подсчётам аналитиков, купленный для сдачи в аренду гараж окупится за 6 лет и 2 месяца, тогда как чтобы окупить место на подземном паркинге, потребуется сдавать его примерно 11,5 лет.
«За год число гаражей и парковок в продаже сократилось на
Самыми обеспеченными гаражами районами аналитики назвали Ленинский, Калининский и Заельцовский — на них приходится больше всего объявлений о продаже. При этом самый дорогой капитальный гараж продают на пересечении улиц Волочаевская и Есенина в Дзержинском районе: за 4,15 млн рублей здесь можно купить утеплённый вариант площадью 200 кв. м. Высота потолков в этом гараже — 7,5 м, проведена канализация. «Можно использовать как склад или под производственное помещение», — отмечает в объявлении продавец.
Самые дорогие парковочные места ожидаемо продают в центре Новосибирска. Так, место в подземном паркинге жилого дома на улице Ермака, 4 площадью 24 кв. м продают за 3,6 млн рублей, а площадью 27 «квадратов» на парковке дома «Бэтмен» на Коммунистической, 50 — за 3,5 млн рублей.
Среди обычных гаражей нередко можно встретить необычные объявления: например, на Трикотажной за 50 млн рублей продают действующую автомойку с локальным источником теплоснабжения, а на ОбьГЭС за 1,1 млн рублей с торгом можно купить двухэтажный эллинг на первой линии залива.
Недавно выяснилось, что много интересного можно найти и внутри гаражей: в августе в Томске установили найденный в одном из новосибирских гаражей самолёт.
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Лиза Пичугина
Фото с сайта N1.RU