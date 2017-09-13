На улицах Новосибирска появились первые мандарины

Первые мандарины довольно сладкие на вкус 
Первые мандарины довольно сладкие на вкус 

В Новосибирске поступили в продажу китайские мандарины — пока их можно купить на уличных лотках. 


Первые мандарины с листочками корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил на перекрёстке улиц Ленина и Урицкого. По словам продавца, цитрусовые привезли из Китая и продают по 120 рублей за килограмм. «Сладкие, без косточки», — написано на ценнике. По вкусу мандарины действительно оказались сладкими. 


В магазины крупных торговых сетей эти цитрусовые привезут до конца сентября. «У нас сейчас проходит тендер на поставку фруктов», — сообщила НГС.НОВОСТИ директор по маркетингу «Сибирского Гиганта» (направления «Горожанка» и «Мегас») Мария Бей. 


После мандаринов из Китая в Новосибирск традиционно поступают мандарины из Абхазии. Они созревают в конце октября – начале ноября. Мандарины из других стран, например из Марокко, можно было купить в течение всего лета. Они стоят дороже китайских — в среднем по 200 рублей за килограмм. 


Минувшей зимой некоторые новосибирцы опасались покупать эти фрукты из-за панической рассылки по WhatsApp о зараженных гриппом мандаринах. Эти сообщения оказались спамом — главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова заверила, что грипп не может передаваться через мандарины.

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