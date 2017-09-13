Новосибирские школьники сэкономили почти 700 тысяч на букетах для учителей
В благотворительном фонде «Солнечный город» посчитали деньги, которые собрали новосибирские школьники на акции «Дети вместо цветов», — они могли потратить 670 тысяч рублей на букеты учителям, но предпочли помочь больным сверстникам.
Акция «Дети вместо цветов» прошла в Новосибирске 1 сентября — школьники участвовали вместе с родителями и учителями. По условиям мероприятия, ученики дарили классным руководителям один букет, а остальные деньги перечисляли в фонд — для помощи детям с тяжёлыми заболеваниями.
В фонде подсчитали, что в акции поучаствовали 40 школ и почти 4 тысячи учеников — им удалось собрать 670 тысяч рублей.
«Здорово, что в этом году акцию поддержало вдвое больше школ, чем в прошлом. Честно, мы сами не ожидали такого масштаба! Последние два дня августа для нас были очень жаркими, когда прошли переклички, и к нам просто посыпались заявки. Телефон фонда не переставал звонить ни минуты», — процитировали в «Солнечном городе» директора Марину Аксёнову.
По информации фонда, некоторые школы участвовали в полном составе — гимназия «Горностай» и лицей
Дети с флажками вместо шикарных букетов попали в онлайн-трансляцию Дня знаний на НГС.НОВОСТИ — наши корреспонденты отправились на городские линейки и нашли самых нарядных и трогательных школьников.
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Мария Морсина
Фото предоставлено фондом «Солнечный город»