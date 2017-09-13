Двадцать человек вышли растянуть позвоночники в Первомайском сквере

Оздоровительная гимнастика в Первомайском сквере
Оздоровительная гимнастика в Первомайском сквере


13 сентября в Первомайском сквере состоялось закрытие сезона оздоровительной гимнастики под руководством энтузиаста Владимира Ефремова — за лето занятия посетили около 500 человек. 


Растяжка позвоночника
Растяжка позвоночника


«Гимнастика была направлена на растяжку позвоночника, на суставы. Кто-то стал более пластичным, у кого-то прошли проблемы с позвоночником, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель группы Владимир Ефремов. — В этом году народу было много и с погодой повезло. Каждую среду все время солнышко светило».


Владимир Ефремов
Владимир Ефремов


Занятия начались в мае. Каждую среду любой желающий мог прийти в Первомайский сквер и присоединиться к группе. Цель занятий — продвижение здорового образа жизни. «Дело в том, что я долго искал эликсир молодости, и я его нашел. Это растяжка позвоночника, раскачка сосудистой, правильное питание», — пояснил руководитель группы.


Упражнения с гантелями
Упражнения с гантелями


Владимир Ефремов занимается восстановительной медициной в областной больнице и около 13 лет бесплатно проводит оздоровительную гимнастику для горожан. Зимний сезон занятий в Первомайском сквере начнется в декабре, напомнил он. 


За лето на занятия пришли в общей сложности около 500 человек
За лето на занятия пришли в общей сложности около 500 человек


Кроме гимнастики летом в Новосибирске проходили другие мероприятия под открытым небом. Например, в Нарымском парке каждую неделю бесплатно показывали кино

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