Двадцать человек вышли растянуть позвоночники в Первомайском сквере

Оздоровительная гимнастика в Первомайском сквере





13 сентября в Первомайском сквере состоялось закрытие сезона оздоровительной гимнастики под руководством энтузиаста Владимира Ефремова — за лето занятия посетили около 500 человек.







Растяжка позвоночника





«Гимнастика была направлена на растяжку позвоночника, на суставы. Кто-то стал более пластичным, у кого-то прошли проблемы с позвоночником, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель группы Владимир Ефремов. — В этом году народу было много и с погодой повезло. Каждую среду все время солнышко светило».







Владимир Ефремов





Занятия начались в мае. Каждую среду любой желающий мог прийти в Первомайский сквер и присоединиться к группе. Цель занятий — продвижение здорового образа жизни. «Дело в том, что я долго искал эликсир молодости, и я его нашел. Это растяжка позвоночника, раскачка сосудистой, правильное питание», — пояснил руководитель группы.







Упражнения с гантелями





Владимир Ефремов занимается восстановительной медициной в областной больнице и около 13 лет бесплатно проводит оздоровительную гимнастику для горожан. Зимний сезон занятий в Первомайском сквере начнется в декабре, напомнил он.





За лето на занятия пришли в общей сложности около 500 человек





Кроме гимнастики летом в Новосибирске проходили другие мероприятия под открытым небом. Например, в Нарымском парке каждую неделю бесплатно показывали кино.