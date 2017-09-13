Не слипнется: Росгвардия заказала три тонны карамелек

Карамель выдаётся тем, кто не курит

Сибирский центр материально-технического обеспечения Нацгвардии заказал для военнослужащих три тонны карамели.





«Карамель выдаётся тем, кто не курит, вместо сигарет», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского округа войск нацгвардии. По нормам военнослужащим, проходящим службу по призыву, и курсантам положено 600 грамм леденцовой карамели в месяц. Тем, кто курит, дают десять сигарет с фильтром в сутки, следует из постановления правительства.





Поставщики конфет определились вчера, 12 сентября, следует из документов на сайте госзакупок. Ими стали компании СМК «ЕРМАК» и «НТК СИБИРЬ». В общей сложности они поставят карамели почти на 525 тысяч рублей. Контракт будет финансироваться за счёт федерального бюджета в рамках оборонного заказа.





Подготовка к зиме в МВД и нацгвардии идёт полным ходом, но тёплые вещи для военных центры материально-технического обеспечения начали заказывать ещё весной. Например, сибирское окружное управление материально-технического снабжения федерального МВД объявлял закупку на приобретение больше 250 шерстяных свитеров ещё в марте.