Неработающие светофоры собрали пробку на загруженном перекрёстке левобережья
Утром 13 сентября на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Троллейной в Ленинском районе Новосибирска полностью погасли светофоры.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, в этом месте скопился затор.
Как пояснили НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ), у светофора отключилось питание. «Работают на месте монтёры-электрики, выясняют причину и обещают с 9 до 10 его уже включить», — сообщили в СМЭУ.
Также специалисты получили сигнал об отключении одного из светофоров на улице Кирова, причина неполадки пока неизвестна. «Заявка только что поступила. Сейчас с Троллейной – Немировича разберутся и выезжают сразу туда», — передали в СМЭУ.
Вчера днём новосибирские водители столкнулись с неработающими светофорами на пересечении улицы Ленина и проспекта Димитрова. Также на три часа погасли светофоры в Академгородке — на перекрёстке улицы Героев Труда и проспекта Строителей. Эти отключения были плановыми.
У нас есть страничка в Одноклассниках — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).
Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих (1), скриншоты yandex.ru/maps (2, 3)