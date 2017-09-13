Неработающие светофоры собрали пробку на загруженном перекрёстке левобережья

Светофоры обещают включить в ближайшее время
Светофоры обещают включить в ближайшее время

Утром 13 сентября на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Троллейной в Ленинском районе Новосибирска полностью погасли светофоры. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки, в этом месте скопился затор.


Как пояснили НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ), у светофора отключилось питание. «Работают на месте монтёры-электрики, выясняют причину и обещают с 9 до 10 его уже включить», — сообщили в СМЭУ.


Из-за неработающих светофоров водители встали в пробку
Из-за неработающих светофоров водители встали в пробку


Также специалисты получили сигнал об отключении одного из светофоров на улице Кирова, причина неполадки пока неизвестна. «Заявка только что поступила. Сейчас с Троллейной – Немировича разберутся и выезжают сразу туда», — передали в СМЭУ.


На улице Кирова тоже проблемы со светофором
На улице Кирова тоже проблемы со светофором


Вчера днём новосибирские водители столкнулись с неработающими светофорами на пересечении улицы Ленина и проспекта Димитрова. Также на три часа погасли светофоры в Академгородке — на перекрёстке улицы Героев Труда и проспекта Строителей. Эти отключения были плановыми.

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