KIA Rio опрокинула грузовик на мокром асфальте

Грузовик Mitsubishi оказался на боку после того, как в него врезалась легковая машина
Грузовик Mitsubishi оказался на боку после того, как в него врезалась легковая машина

Вечером 12 сентября грузовик Mitsubishi лёг на бок после ДТП с легковой машиной под Новосибирском.


Авария произошла в 18:45 на Северном объезде во время дождя. Оба участника ДТП — KIA Rio и грузовик Mitsubishi — ехали со стороны Кемерово к Новосибирску.


«В районе 51-го км трассы водитель KIA при перестроении из левого ряда в правый потерял управление и врезался в заднее левое колесо грузовичка. От удара водитель Mitsubishi также теряет управление, автомобиль закрутило и ударило о разделительный отбойник, после чего положило на бок», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас» (именно их аварком оформлял ДТП).


Авария случилась на мокром асфальте
Авария случилась на мокром асфальте


В «Автоспасе» уточнили, что водитель KIA Rio вину признал
В «Автоспасе» уточнили, что водитель KIA Rio вину признал


ДТП обошлось без пострадавших
ДТП обошлось без пострадавших


В конце 2016 года на 51-м км Северного объезда произошла ещё одна резонансная авария. В этом месте столкнулись сразу несколько автомобилей, двое пострадавших попали в больницу с ушибами и переломами. Из-за этого ДТП автоинспекторы перекрыли двухкилометровый участок трассы по направлению из Новосибирска в Мошково.

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