Опубликовано видео, как подростки на угнанных «Жигулях» раздавили ветерана

Очевидцы пытались догнать виновников ДТП

11 сентября в посёлке Линёво Искитимского района подростки, управлявшие автомобилем «ВАЗ-2106», сбили 88-летнего мужчину. Из-за полученных травм дедушка скончался.







«Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу г. Искитима, но, несмотря на усилия врачей, через несколько часов он скончался от полученных травм головы», — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.





В результате оперативных действий личность водителя автомобиля была установлена. По факту ДТП проводится доследственная проверка. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.







Момент ДТП был зафиксирован на видеорегистратор





За последние несколько дней это уже вторая смерть пешехода на Бердском шоссе — утром, 11 сентября, возле остановки «Посёлок Новый» легковой автомобиль сбил насмерть 32-летнего грузчика.