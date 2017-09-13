Стало известно местонахождение источника сообщений о минировании в Новосибирске





Эвакуация в ночном клубе «Антигламур»

Ночью 12 сентября по Новосибирску прокатилась волна анонимных звонков о минировании нескольких общественных мест. К счастью, информация о минировании не подтвердилась.





«По предварительным данным, телефонные звонки поступают с территории Украины», — цитирует РИА «Новости» источник в силовых структурах РФ.





По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области всего поступило 6 сообщений о бомбах в общественных местах — на автовокзале, в караоке-баре, клубах «Антигламур» и «Альпен Грот», гостиницах «Центральная» и «Аврора».