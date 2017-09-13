Пять рейсов из Москвы в Новосибирск задержались по неизвестной причине

Причина задержки неизвестна
Причина задержки неизвестна

Вылет сразу пяти рейсов из московского аэропорта Домодедово в Новосибирск задерживается на пол часа. Чем вызвана задержка – неизвестно.


«Сегодня в аэропорту Домодедово массово задерживаются вылеты самолетов различных авиакомпаний в города СФО. С чем связано – непонятно», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель.


В справочной аэропорта Толмачёво информацию не подтвердили. «У нас нет задержек. Максимум на пол часа, но это в пределах нормы», — пояснили в диспетчерской службе аэропорта.


По данным онлайн-табло, все рейсы должны были прибыть в аэропорт Толмачёво в 05:40. Однако расчётное время прибытия сдвинулось на 06:10. 


Также задерживаются рейсы в Омск и Томск
Также задерживаются рейсы в Омск и Томск


Утром 5 июля несколько десятков человек с опозданием вылетели в Москву. Тогда задержку также объяснили поздним прибытием самолёта из Москвы. 

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