Пять рейсов из Москвы в Новосибирск задержались по неизвестной причине

Причина задержки неизвестна

Вылет сразу пяти рейсов из московского аэропорта Домодедово в Новосибирск задерживается на пол часа. Чем вызвана задержка – неизвестно.





«Сегодня в аэропорту Домодедово массово задерживаются вылеты самолетов различных авиакомпаний в города СФО. С чем связано – непонятно», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель.





В справочной аэропорта Толмачёво информацию не подтвердили. «У нас нет задержек. Максимум на пол часа, но это в пределах нормы», — пояснили в диспетчерской службе аэропорта.





По данным онлайн-табло, все рейсы должны были прибыть в аэропорт Толмачёво в 05:40. Однако расчётное время прибытия сдвинулось на 06:10.





Также задерживаются рейсы в Омск и Томск





Утром 5 июля несколько десятков человек с опозданием вылетели в Москву. Тогда задержку также объяснили поздним прибытием самолёта из Москвы.

