Семья с ребенком на час застряла в лифте

Электричества не будет до утра
Электричества не будет до утра

Сегодня дом № 39 на улице Волховской в Ленинском районе Новосибирска остался без света. В лифте дома застряли люди с ребёнком. По словам жильцов дома, подачу электроэнергии обещали восстановить только к утру. 


«Сегодня 27-этажный дом остался без света с 21:00, и не будет его до утра как минимум. Случилось короткое замыкание, сгорели плавкие вставки, запасные только у застройщика, а они могут только в 7 утра что-то сделать, не раньше. Дом сдан в конце 2016 года, все это время электричество у нас по времянке, на постоянное не могут перевести по каким-то причинам, куда смотрят принимающие органы непонятно, застройщику всегда все сходит с рук, куча недоделок. В общем, сидим без света, люди в лифте застряли с ребёнком, их спустя час вытащили, холодильники за ночь потекут, не факт ещё, что утром дадут свет. Вызывали аварийку, они ничем помочь не могут», — сообщает читательница НГС Ирина.

В диспетчерской службе АО «РЭС» пояснили: за восстановление электроэнергии в многоквартирных домах отвечает управляющая компания.


«Мы пытались выяснить, в чём причина, но там даже на подстанции не указан номер телефона обслуживающей организации. Мы просто поставляем электроэнергию, а за ремонт и аварийные ситуации отвечает управляющая компания. Дом подключен у нас, но временно», — сообщили в ведомстве. 

Получить оперативный комментарий у управляющей компании, обслуживающий дом, не удалось. 


НГС.НОВОСТИ раньше писали об отключениях электричества в домах Новосибирска: жители Октябрьского района оставались без электричества три раза за 4 месяца. В феврале жители просидели без света больше 13 часов, в апреле — более 15 часов, и весь день без света жителям пришлось провести  в мае.

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