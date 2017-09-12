Новый «Рено Дастер» полностью поменял салон

На автосалоне во Франкфурте компания Dacia (румынское подразделение Renault) представила новое поколение суперпопулярного в России кроссовера Duster. И если ранее внешний вид автомобиля уже был показан на фото, то салон публика увидела впервые.


«Салон кроссовера увеличился, появились новые кресла, новый руль, три дефлектора обдува по центру передней панели, новая мультимедиа, которая переместилась выше», — рассказали в компании. Напомним, автомобиль по-прежнему построен на старой платформе В0, которую немного модернизировали. Размеры машины увеличились, лобовое стекло отодвинулось вперед на 10 сантиметров. В экстерьере изменения коснулись решетки радиатора, всей оптики, бамперов.


О дате начала продаж новой модели пока не сообщается. В Новосибирске марку Renault продает дилерская компания «Автомир».


Новый «Рено Дастер» полностью поменял салон (фото)


Новый «Рено Дастер» полностью поменял салон (фото)


Новый «Рено Дастер» полностью поменял салон (фото)


Новый «Рено Дастер» полностью поменял салон (фото)


Прочтений: 139
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено