Новый «Рено Дастер» полностью поменял салон

На автосалоне во Франкфурте компания Dacia (румынское подразделение Renault) представила новое поколение суперпопулярного в России кроссовера Duster. И если ранее внешний вид автомобиля уже был показан на фото, то салон публика увидела впервые.





«Салон кроссовера увеличился, появились новые кресла, новый руль, три дефлектора обдува по центру передней панели, новая мультимедиа, которая переместилась выше», — рассказали в компании. Напомним, автомобиль по-прежнему построен на старой платформе В0, которую немного модернизировали. Размеры машины увеличились, лобовое стекло отодвинулось вперед на 10 сантиметров. В экстерьере изменения коснулись решетки радиатора, всей оптики, бамперов.





О дате начала продаж новой модели пока не сообщается. В Новосибирске марку Renault продает дилерская компания «Автомир».



















