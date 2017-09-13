В Новосибирске открывается выставка фотографий-картин Крайнего Севера

Фотографии сделаны во время экспедиций на Север

В Новосибирском государственном краеведческом музее пройдет торжественное открытие персональной выставки фотографа Георгия Колосова. В экспозиции будет представлено более 60 фотографий.







«Среди работ цикла: архитектурный ландшафт, жанровые зарисовки и портреты. В своих работах фотограф-художник открывает символическое для русской культуры пространство, где сохранились памятники древнерусской архитектуры, где живут традиции», — сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного краеведческого музея.







«Русский Север» — один из циклов Георгия Колосова, творческий итог ежегодных фотоэкспедиций автора в 1980–90-х годах на русский Север: в Карелию и Архангельскую область. Фотограф был поражен духом этого места и людьми, что и вдохновило его на создание цикла фотографий.





Картинами и фотографиями сегодня мало кого удивишь, и новосибирцам всё чаще показывают необычные экспонаты. К примеру, в июле в ботаническом саду Академгородка открылась выставка красиво подстриженных деревьев.