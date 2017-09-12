Жители трёх улиц в Новосибирске остались без электричества

Света не было больше часа
Света не было больше часа

Целый квартал в Октябрьском районе Новосибирска остался без света. Электричества не было более полутора часов на улицах Кирова, Никитина и Добролюбова. 


«В 21:20 электричество отрублено в целом квартале. Света нет на улицах Кирова, Никитина, Добролюбова. Причина отключения неизвестна», — написал наш читатель Алексей. 


В управлении систем жизнеобеспечения города пояснили: электричества нет из-за аварии.


«Да, обращение было. Аварийное отключение электроснабжения. Отключали на полтора часа», — пояснили в ведомстве. 


Перебои с электричеством — не редкость для Новосибирска. Недавно целый посёлок остался без света из-за аварии на воздушной линии. 

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