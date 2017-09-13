«Shape of You», «Despacito», LOBODA: что новосибирцы слушали всё лето

Самой любимой композицией новосибирцев оказалась «Shape of You» исполнителя Эда Ширана

«Яндекс» составил рейтинг песен, которые прошедшим летом слушали новосибирцы.







«Выяснилось, что этим летом наибольшей популярностью в Новосибирске пользовались в основном зарубежные композиции. В топ-10 треков вошли только три песни на русском языке — "По волнам" группы Burito, "Неделимы" группы Artik & Asti и "Случайная" певицы LOBODA», — рассказала региональный представитель компании «Яндекс» Наталья Брус.





На первое место попала песня «Shape of You» исполнителя Эда Ширана, на второе — «Despacito», которую исполняют Луис Фонси и Дэдди Янки.









«Список популярных песен в Новосибирске в целом совпадает с общероссийским, но есть и отличия. Так, трек "Believer" занял седьмую строчку в топе по России, а в местном рейтинге — восьмую», — добавили в «Яндексе».









В конце июня «Яндекс» интересовался предпочтениями новосибирцев в еде — тогда среди самых частых запросов были косуля, пелядь и хренодёр.