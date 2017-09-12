Театр попросил зрителей придумать новое название. Чиновники выбрали самое скучное

Фойе в бывшем театре музкомедии
Фойе в бывшем театре музкомедии

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение о переименовании  театра музкомедии в Новосибирске.


«Переименовать государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский театр музыкальной комедии" в государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский музыкальный театр"», — говорится в документе, опубликованном 12 сентября.


О том, что театр музкомедии намерен сменить название, стало известно в начале мая. Театр даже объявил конкурс на выбор нового названия.


Тому, кто придумает самое подходящее название, обещали 2 бесплатных билета. Варианты организаторы конкурса  принимали по электронной почте и в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». В начале мая было известно, что зрители предлагали переименовать музкомедию в «Орфей», «Триумф», «Вольный ветер» и «Новосибирский театр мюзикла».


Тогда смену названия в театре объясняли тем, что его репертуар вышел за пределы комедийных спектаклей и постановок классической оперетты.

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