Автобус с пассажирами въехал в фуру на Петухова

Автобус № 189

Вечером 12 сентября на улице Петухова в Новосибирске автобус № 189 въехал в фуру Scania.





Авария произошла в 17:55.







«Участники двигались со стороны площади Кирова в сторону улицы Хилокская. Фура остановилась на светофоре рядом с остановкой "Сибэлектротерм", автобус ПАЗ при перестроении в левый ряд ударил в угол прицепа фуры», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По информации аваркомов, в аварии пострадали 3 человека, которые были в автобусе.







В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что информации по пострадавшим пока нет. По данным полиции, за рулём автобуса был 68-летний мужчина, фурой управлял 43-летний житель Барнаула.





За рулём фуры был житель Барнаула





Автобус №189 после аварии





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию с общественным транспортом, тогда на улице Объединения столкнулись три автомобиля.