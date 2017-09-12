Автобус с пассажирами въехал в фуру на Петухова
Вечером 12 сентября на улице Петухова в Новосибирске автобус
Авария произошла в 17:55.
«Участники двигались со стороны площади Кирова в сторону улицы Хилокская. Фура остановилась на светофоре рядом с остановкой "Сибэлектротерм", автобус ПАЗ при перестроении в левый ряд ударил в угол прицепа фуры», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По информации аваркомов, в аварии пострадали 3 человека, которые были в автобусе.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что информации по пострадавшим пока нет. По данным полиции, за рулём автобуса был 68-летний мужчина, фурой управлял 43-летний житель Барнаула.
На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию с общественным транспортом, тогда на улице Объединения столкнулись три автомобиля.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus