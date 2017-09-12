Перепутали цвета: футболисты «Зенит-М» вышли на матч с «Сибирь-М» в жилетках контролёров

Сегодня, 12 сентября, в Новосибирске соперники новосибирской команды «Сибирь-М» вышли на поле в желтых жилетках контролёров.





Матч между командой «Сибирь-М» и иркутским «Зенитом-М» на стадионе «Спартак» должен был начаться в 18 часов. Однако его начало пришлось задержать больше чем на час — оказалось, что гости привезли с собой форму, которая по цвету совпала с цветом формы хозяев.







«Согласно регламенту форму на матч выбирают хозяева. В их службу («Зенит-М». — НГС.НОВОСТИ) было отправлено письмо, что молодёжная «Сибирь-М» сыграет в синей форме. В итоге гости приехали тоже в синей форме, несмотря на то что они были предупреждены. И главный арбитр матча отказался начинать матч в связи с тем, по цветовой гамме форма футболистов совпадает.





Однако по истечении больше часа времени было принято решение, что гости сыграют в манишках контролёров-распорядителей футбольного клуба «Сибирь» желтого цвета.





Инспектор матча с кем-то консультировался, советовался. Главный судья согласился на это предложение», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-атташе ФК «Сибирь» Дмитрий Кваша.











Команды «Сибирь-М» и «Зенит-М» выступают в первенстве России среди ЛФК (зона «Сибирь», Высшая лига).