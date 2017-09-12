«Мама, я ног не чувствую»: автобус сбил сибирячку на площади Карла Маркса

Дома Юлию ждёт 5-летний сын

29-летняя жительница Новосибирска Юлия Лапа попала под автобус по дороге на работу — её гражданский муж Илья Гриб рассказал о её тяжёлом состоянии.







Из сводки на сайте областного управления ГИБДД известно, что авария произошла в 7:10 в воскресенье, 10 сентября, возле ТЦ «Гранит» на площади Карла Маркса. На женщину наехал автобус НефАЗ.







На записи с камеры видеонаблюдения, которая появилась накануне в социальных сетях, видно, что женщина начала переходить дорогу наперерез транспортному потоку — в этот момент НефАЗ выезжал с кольца. Ей удалось проскочить дорогу перед проезжавшим «пазиком», но на следующей полосе пешеход попала под колёса автобуса, который ехал в том же направлении, что и ПАЗ. На чёрно-белой видеозаписи трудно разобрать, работал ли светофор в этот момент и на какой свет женщина переходила дорогу.







«Светофор работал. Для пешеходов горел красный свет», - сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидица ДТП в переписке в соцсети «ВКонтакте».





По словам Ильи Гриба, удар был настолько сильным, что телефон, лежавший в заднем кармане его супруги, сломался пополам. Но тем не менее после ДТП женщина ещё была в сознании.







«Она ещё позвонила маме с кондукторского номера и сказала: "Мама, меня машина сбила, я лежу на асфальте, ног не чувствую"», — рассказал Гриб.







По его словам, сразу после этого пострадавшую увезла «скорая помощь». Женщина оказалась в реанимации городской клинической больницы № 34. «Сейчас она в искусственной коме. У неё разорвана прямая кишка, раздроблен таз, ушиб лёгких», — рассказал Илья Гриб.







По словам мужа пострадавшей, от свидетеля ДТП он узнал, что девушку сбил автобус № 29. По данным на сайте ЦУГАЭТ, этот маршрут обслуживают три перевозчика. Двое их них сообщили, что их автобусы не имеют отношения к этой аварии. Ещё до одного перевозчика — ИП Кобенко В.А. — корреспонденту НГС.НОВОСТИ дозвониться не удалось.







В тот же день ещё одно серьёзное ДТП с пешеходами произошло на Гусинобродском шоссе. Во время ливня «Хонда» наехала на 30-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, а затем столкнулась с «Сузуки Гранд Витара», которая выезжала со стороны кладбища. Прохожие получили ушибы и попали в больницу.