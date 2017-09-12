«Мама, я ног не чувствую»: автобус сбил сибирячку на площади Карла Маркса
29-летняя жительница Новосибирска Юлия Лапа попала под автобус по дороге на работу — её гражданский муж Илья Гриб рассказал о её тяжёлом состоянии.
Из сводки на сайте областного управления ГИБДД известно, что авария произошла в 7:10 в воскресенье, 10 сентября, возле ТЦ «Гранит» на площади Карла Маркса. На женщину наехал автобус НефАЗ.
На записи с камеры видеонаблюдения, которая появилась накануне в социальных сетях, видно, что женщина начала переходить дорогу наперерез транспортному потоку — в этот момент НефАЗ выезжал с кольца. Ей удалось проскочить дорогу перед проезжавшим «пазиком», но на следующей полосе пешеход попала под колёса автобуса, который ехал в том же направлении, что и ПАЗ. На чёрно-белой видеозаписи трудно разобрать, работал ли светофор в этот момент и на какой свет женщина переходила дорогу.
«Светофор работал. Для пешеходов горел красный свет», - сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидица ДТП в переписке в соцсети «ВКонтакте».
По словам Ильи Гриба, удар был настолько сильным, что телефон, лежавший в заднем кармане его супруги, сломался пополам. Но тем не менее после ДТП женщина ещё была в сознании.
«Она ещё позвонила маме с кондукторского номера и сказала: "Мама, меня машина сбила, я лежу на асфальте, ног не чувствую"», — рассказал Гриб.
По его словам, сразу после этого пострадавшую увезла «скорая помощь». Женщина оказалась в реанимации городской клинической больницы
По словам мужа пострадавшей, от свидетеля ДТП он узнал, что девушку сбил автобус
В тот же день ещё одно серьёзное ДТП с пешеходами произошло на Гусинобродском шоссе. Во время ливня «Хонда» наехала на 30-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, а затем столкнулась с «Сузуки Гранд Витара», которая выезжала со стороны кладбища. Прохожие получили ушибы и попали в больницу.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено семьёй пострадавшей