Дорога через военный городок за 25 миллионов откроется в середине октября

Дорога до начала ремонта





Новая дорога через военный городок между улицами Бориса Богаткова и Тополёвой в Октябрьском районе Новосибирска откроется 15 октября.





Об этом сегодня, 12 сентября, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Прежде этот проезд принадлежал военным, но в конце июля Минобороны передало его городу. В сентябре здесь начался ремонт.







«Сейчас работы идут полным ходом, общая сметная стоимость — 25 миллионов рублей. Это стратегический дорожный объект для Октябрьского района, в перспективе она должна стать дублёром улицы Военной и разгрузить её», — сказал мэр.







К 15 октября на участке в 1,3 км появятся две остановки общественного транспорта. «За несколько дней было демонтировано 2606 м дорожного бордюра, сейчас специалисты устанавливают на всём протяжении дороги новый бордюрный камень», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Кроме того, администрация Октябрьского района убрала аварийные деревья, старые сараи и мусор. На дороге появились пять новых фонарей, ещё 16 отремонтировали.







«С 13 по 25 сентября дорожники будут фрезеровать асфальтобетон и параллельно вести работы по укладке нового покрытия, с 15 сентября по 15 октября — обустраивать пешеходные тротуары и газоны», — добавили в мэрии.





