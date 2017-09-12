Дорога через военный городок за 25 миллионов откроется в середине октября

Дорога до начала ремонта
Дорога до начала ремонта


Новая дорога через военный городок между улицами Бориса Богаткова и Тополёвой в Октябрьском районе Новосибирска откроется 15 октября.


Об этом сегодня, 12 сентября, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Прежде этот проезд принадлежал военным, но в конце июля Минобороны передало его городу. В сентябре здесь начался ремонт.


«Сейчас работы идут полным ходом, общая сметная стоимость — 25 миллионов рублей. Это стратегический дорожный объект для Октябрьского района, в перспективе она должна стать дублёром улицы Военной и разгрузить её», — сказал мэр.


К 15 октября на участке в 1,3 км появятся две остановки общественного транспорта. «За несколько дней было демонтировано 2606 м дорожного бордюра, сейчас специалисты устанавливают на всём протяжении дороги новый бордюрный камень», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Кроме того, администрация Октябрьского района убрала аварийные деревья, старые сараи и мусор. На дороге появились пять новых фонарей, ещё 16 отремонтировали.


«С 13 по 25 сентября дорожники будут фрезеровать асфальтобетон и параллельно вести работы по укладке нового покрытия, с 15 сентября по 15 октября — обустраивать пешеходные тротуары и газоны», — добавили в мэрии.


На участке дороги запланированы ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью 13 085 кв. м, устройство пешеходных тротуарных дорожек — 3250 кв. м, четырёх посадочных платформ, газонов — 900 кв. м. Также здесь будет высажено 10 крупномерных деревьев.

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