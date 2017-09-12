Lexus сбил пешехода на Бердском шоссе и улетел в кювет

Пешеход погиб на месте ДТП

9 сентября женщина за рулём Lexus, двигаясь в сторону Академгородка, насмерть сбила мужчину. ДТП произошло в Первомайском районе Новосибирска — на Бердском шоссе около автосалона «Лифан центр» примерно в 15:50.





«Не знаю, есть там пешеходный [переход], нет. Но после того как она сбила пешехода, машины вылетела в кювет и сбила два дерева, — рассказал НГС.НОВОСТИ специалист мобильного приложения «Автоспас» Роман Ухалов. — Ничего неизвестно по поводу скорости, но судя по повреждениям и тому, что пешеход пролетел 24 метра — было прилично».





Пешеход погиб на месте. Водитель смогла выйти из машины самостоятельно — сейчас она находится в больнице.





Получить комментарий в пресс-службе городской ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ пока не удалось.





Иномарка сбила пешехода и снесла два дерева





За последние четыре дня это уже вторая смерть пешехода на Бердском шоссе — утром 11 сентября возле остановки «Посёлок Новый» легковой автомобиль сбил насмерть 32-летнего грузчика.

