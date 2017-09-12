Новосибирскую сеть кинотеатров предупредили о поджогах перед премьерой «Матильды»

«Матильда» рассказывает о молодости последнего российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской
«Матильда» рассказывает о молодости последнего российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской

Руководитель кинокомпании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов получил письмо от всероссийской православной организации «Христианское государство — Святая Русь» с просьбой не выпускать в прокат фильм режиссёра Алексея Учителя «Матильда».


«Вас просят только об одном — с уважением отнестись к Великой Земле, на которой вы живёте<...>, запретить выход кощунственного и богохульного фильма "Матильда" в вашем кинотеатре», — говорится в письме, фото которого Саинов предоставил редакции НГС.НОВОСТИ. Как предостерегают авторы послания, в случае выпуска фильма на экраны кинотеатрам могут грозить поджоги. 


Обращение на четырёх страницах начинается с пожелания мира кинопрокатчикам...
Обращение на четырёх страницах начинается с пожелания мира кинопрокатчикам...


Галым Саинов сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что, несмотря на послание, планирует выпустить фильм в прокат. 


Сейчас сеть «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» управляет кинотеатрами «Седьмое небо», «Маяковский», «Аврора» и «Горизонт» в Новосибирске, а также еще несколькими — в Бердске, Искитиме, Бийске, Горно-Алтайске и Кемерово. 


... и заканчивается предупреждением о нежелательных последствиях показов «Матильды»
... и заканчивается предупреждением о нежелательных последствиях показов «Матильды»


«Режиссёр [Алексей Учитель] — не последний, фильм прокатное удостоверение получил, мы должны будем выполнить условия проката. Пусть это будет один сеанс в день. Но закрыть уши, глаза и не показывать кино — это глупо. Мы думаем, что показать фильм людям надо», — подчеркнул Саинов.


В кинотеатре «Победа» тоже не планируют отказываться от показа фильма. Лента должна выйти в прокат 26 октября, как и во всей России.


«Мы считаем, что Новосибирск — культурный и интеллигентный город, и все понимают разницу между историей, религией и художественным произведением», — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ PR-директор кинотеатра «Победа» Лидия Маркова. Она добавила, что в «Победе» не получили письма от православной организации.


В киносети «СинемаПарк» (кинотеатры в ТРЦ «Ройял-Парк» и «Сан-Сити») корреспонденту НГС.НОВОСТИ также подтвердили, что «Матильда» стоит в плане сеансов.



Предпродажу билетов на премьерные показы фильма первой в России открыла накануне, 11 сентября, киносеть «Люксор» (работает в новосибирском ТЦ «Галерея»). При этом билеты на «Матильду» в этой сети забронировать нельзя — можно только купить.   


Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о молодости последнего российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской. РПЦ осудила картину и требует запретить ее, потому что она якобы порочит образ Николая II, причисленного к лику святых в 1999 году. Церковь поддержала депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская. 

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