МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре

Ожидается, что ночью поднимется сильный ветер

Вечером 12 сентября областное управление МЧС разослало новосибирцам SMS-предупреждение о том, что этой ночью поднимется сильный ветер.







«Нам пришёл от Гидрометцентра прогноз, что в Новосибирской области в ближайшую ночь ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. На 13-14 сентября при прояснениях прогнозируются заморозки от 0 до –3 градусов», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области.







Прогноз, по информации спасателей, касается всей Новосибирской области, включая Новосибирск.







Предупреждение МЧС от 12 сентября





В конце августа МЧС выпускало экстренное предупреждение о возможных пожарах.