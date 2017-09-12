МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре
Вечером 12 сентября областное управление МЧС разослало новосибирцам SMS-предупреждение о том, что этой ночью поднимется сильный ветер.
«Нам пришёл от Гидрометцентра прогноз, что в Новосибирской области в ближайшую ночь ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. На 13-14 сентября при прояснениях прогнозируются заморозки от 0 до –3 градусов», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области.
Прогноз, по информации спасателей, касается всей Новосибирской области, включая Новосибирск.
В конце августа МЧС выпускало экстренное предупреждение о возможных пожарах.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
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