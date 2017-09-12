Бывшая школьная учительница попалась на закладке наркотиков

Бывшую учительницу взяли под стражу
Бывшую учительницу взяли под стражу

В Краснообске под суд пошла бывшая учительница иностранных языков, которая попалась на закладке наркотиков.


В конце 2016 года 44-летняя обвиняемая начала заниматься наркотиками — в соцсети «ВКонтакте» ей предложили работу курьером. С работодателем она общалась только в интернете, женщине рассказали, что ей нужно будет делать тайники. Закладчица попалась полиции в мае 2017 года — полицейские перед этим наблюдали за ней. С собой у нее были 53 свертка с наркотиками, кроме того, наркотики были и у нее дома, а в её телефоне оказались 7 адресов с тайниками. Женщина свою вину признала.


Обвиняемая училась на факультете иностранных языков НГПУ. «Закончила четыре курса, после этого она прекратила обучение по семейным обстоятельствам. Приступила к трудовой деятельности, около года проработала в школе учителем иностранного языка», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД России по НСО Оксана Петраш. После преподавательской работы обвиняемая подрабатывала на дому, работала оператором базы данных в магазине «Лента» и занималась бизнесом по продвижению рекламы в интернете. «В 2014 году открыла строительную компанию по строительству многоэтажных зданий, приблизительно через год обанкротилась», — рассказала Петраш. 


«Как пояснила сама обвиняемая, преступление совершила "от большой нужды": она не могла устроиться на работу, ей не хватало денег на проживание, у нее были большие долги от предпринимательской деятельности», — добавили в прокуратуре НСО.


Руководителем магазина наркотиков в интернете был человек под никнеймом Богдан, прозвища двух операторов были Змей и Алиса. Эти люди пока неизвестны следствию, уточнила Оксана Петраш.


Предварительное следствие установило, что Богдан передавал Змею и Алисе информацию о том, когда и куда нужно положить наркотики, реквизиты счетов в системе QIWI. Реквизиты операторы передавали покупателям, а адреса — закладчикам.


Сейчас женщина под стражей, заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по делу о покушении на сбыт наркотиков. Дело передано в Новосибирский районный суд.


В июле НГС.НОВОСТИ рассказывали о судьбе другого распространителя наркотиков — он лишился «Лады» и получил 10 лет колонии строго режима.

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