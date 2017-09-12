Кружок по интересам: чиновники департамента по тарифам сняли офис у «Новосибирскэнергосбыта»

Чиновники департамента по тарифам заняли 20 кабинетов в здании на улице Некрасова, 54
Чиновники департамента по тарифам заняли 20 кабинетов в здании на улице Некрасова, 54

Департамент по тарифам Новосибирской области начал работать по новому адресу — офис, в который переехали чиновники, соседствует с кабинетами «Новосибирскэнергосбыта».


Сообщение о том, что департамент по тарифам переехал в здание на улице Некрасова, 54, появилось на сайте ведомства.


20 рабочих кабинетов, подсобные помещения и туалеты департамент взял в аренду у их владельца — ОАО «Новосибирскэнергосбыт», которое работает в этом же здании. Всего чиновники департамента по тарифам заняли 617,4 кв. м на 3-м этаже, следует из государственного контракта, который опубликован на сайте госзакупок.


«Данные помещения ранее занимало АО "СИБЭКО"», — уточнили НГС.НОВОСТИ в компании «Новосибирскэнергосбыт».


Скриншот с сайта департамента по тарифам с указанием нового адреса
Скриншот с сайта департамента по тарифам с указанием нового адреса


Согласно госконтракту, департамент по тарифам арендовал помещения у энергетиков всего на один месяц — до 30 сентября 2017 года. Аренда обошлась областному бюджету в 370 440 рублей.


Ранее департамент по тарифам работал на улице Фрунзе, 96. НГС.НОВОСТИ направили официальный запрос в пресс-службу губернатора и правительства НСО, чтобы узнать, почему чиновники департамента по тарифам выбрали для переезда именно здание «Новосибирскэнергосбыта» и как долго собираются там работать.


Напомним, с 1 июля 2017 года тарифы ЖКХ в Новосибирской области выросли на 4 %. Подорожала в том числе и электроэнергия, продажей которой потребителям занимается «Новосибирскэнергосбыт». Хотя региональные власти планировали повысить коммунальные тарифы сразу на 15 %, после многочисленных митингов горожанам удалось добиться менее резкого скачка цен. 


Недавно также стало известно о том, что в правительстве области разрабатывают систему компенсации упущенной прибыли поставщикам воды, тепла и электроэнергии — по мнению чиновников, у коммунальщиков уменьшился объём, их надо поддержать «для безопасных условий проживания граждан

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