Горожане нашли на берегу Ельцовки тонну мусора, холодильник и два черепа

Череп животного отправили на утилизацию
Череп животного отправили на утилизацию

Волонтёры собрали почти тонну мусора на берегу Ельцовки в парке «Сосновый бор».


Акция прошла в рамках проекта «Экодвор», организованного при поддержке администрации Калининского района и Соса-Cola HBC Россия. 


На уборку сегодня, 12 сентября, вышли больше 150 школьников и студентов из десяти учебных заведений города. Кроме традиционных бутылок и пластика волонтёры обнаружили в парке два черепа крупных животных, связку лыж и холодильник. 


«Оба черепа, лыжи и холодильник отправили на утилизацию. Черепа не представляли исторической ценности, лыжи полностью прогнили, а холодильник "Бирюса" полностью проржавел», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Марина Мокина. 


Лыжи пролежали в парке не одно лето 
Лыжи пролежали в парке не одно лето 


В компании уточнили, что волонтёры во время уборки сразу же сортировали мусор. Пластик и макулатуру организаторы уборки решили отправить на вторичную переработку. 


Этим летом добровольцы также убирались в пойме реки 2-я Ельцовка. 50 человек смогли расчистить настоящую запруду из пластикового мусора. Субботник был организован благотворительным фондом помощи домашним животным «Варежка».

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