Новосибирец выставил на продажу чёрный воронок НКВД за 9 миллионов

За раритетную машину новосибирец просит 9 млн

В Новосибирске на портале НГС.АВТО появилось объявление о продаже раритетного автомобиля ГАЗ М1, выпущенного в 1937 году.





«Автомобиль служил в органах НКВД с 37-го года на Дальнем Востоке, затем он как-то попал в Биробиджан, где мы его купили у частного лица. Машина была не на ходу, вся ржавая, перевезли сюда на грузовике. Её реставрация длилась два года», — рассказывает владелец раритета Сергей, отмечая что в объявлении ошибочно указан год выпуска 1948-й.





В процессе реставрации удалось восстановить 90 % оригинальных агрегатов и узлов, но некоторые детали сейчас просто не выпускают. Например, резиновые уплотнители или руль из пластика тех лет, который уже рассыпается.





В машине 2,2-литровый бензиновый мотор мощностью 75 л.с., задний привод, 4-ступенчатая механическая коробка передач. Салон отделан тканью и деревянными вставками. Стоимость автомобиля в 9 млн рублей, по словам владельца, определена исходя из рыночной стоимости на подобные коллекционные экземпляры.





Автомобиль служил в органах НКВД с 37-го года на Дальнем Востоке





Перед продажей машину восстанавливали два года



