Новосибирцы ринулись брать подешевевшие квартиры в кредит
Жители Новосибирской области стали чаще покупать квартиры в ипотеку.
Всего за 8 месяцев 2017 года сотрудники Росреестра зарегистрировали в Новосибирской области
В ведомстве уточнили, что только за август 2017 года новосибирцы взяли 6445 ипотечных кредитов. Это на
Рост связан с тем, что жильё в регионе подешевело, а банки стали выдавать ипотеку на более выгодных условиях,
считает руководитель офиса агентства недвижимости «Жилфонд» Олег Вонарха.
«Банки снизили процентные ставки. Сейчас рабочая ставка находится на уровне около
По словам эксперта, новосибирцы стали чаще покупать жильё в ипотеку ещё и потому, что банки снизили ставки по вкладам.
«Соответственно, изменилась ситуация для некоторых вкладчиков, которые ранее держали деньги в банке, получали проценты и снимали на эти средства жильё. Сейчас это уже стало не так выгодно. Некоторые вкладчики сделали выбор в пользу покупки квартиры», — говорит представитель «Жилфонда».
Ранее стало известно, что Новосибирская область входит в пятёрку российских регионов, в которых жильё в ипотеку предпочитают покупать иностранцы. «Если в общероссийском портфеле больше всего украинцев и белорусов, то в портфеле по Новосибирской области — казахов», — пояснял НГС.НОВОСТИ руководитель новосибирского отделения банка «ДельтаКредит» Иван Зинченко.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС