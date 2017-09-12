Новосибирцы ринулись брать подешевевшие квартиры в кредит

Эксперты признают, что сейчас брать ипотеку выгоднее всего

Жители Новосибирской области стали чаще покупать квартиры в ипотеку.







Всего за 8 месяцев 2017 года сотрудники Росреестра зарегистрировали в Новосибирской области 41 253 ипотечных сделки. Число новых записей об ипотеке выросло на 5 % по сравнению с таким же периодом 2016 года и на 17 % по сравнению с таким же периодом 2015-го, сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что только за август 2017 года новосибирцы взяли 6445 ипотечных кредитов. Это на 12,5 % больше , чем в прошлом августе, когда специалисты зарегистрировали в Новосибирской области 5725 сделок по ипотеке.







Рост связан с тем, что жильё в регионе подешевело, а банки стали выдавать ипотеку на более выгодных условиях,





считает руководитель офиса агентства недвижимости «Жилфонд» Олег Вонарха.







«Банки снизили процентные ставки. Сейчас рабочая ставка находится на уровне около 10 % . Я даже не припомню таких времён на рынке, чтобы ипотеку столь массово выдавали по такой ставке. Ранее были какие-то специальные предложения ипотеки по такой ставке, но не более того. Сейчас очень комфортные условия для покупки жилья в ипотеку», — рассуждает Олег Вонарха.







По словам эксперта, новосибирцы стали чаще покупать жильё в ипотеку ещё и потому, что банки снизили ставки по вкладам.







«Соответственно, изменилась ситуация для некоторых вкладчиков, которые ранее держали деньги в банке, получали проценты и снимали на эти средства жильё. Сейчас это уже стало не так выгодно. Некоторые вкладчики сделали выбор в пользу покупки квартиры», — говорит представитель «Жилфонда».





Ранее стало известно, что Новосибирская область входит в пятёрку российских регионов, в которых жильё в ипотеку предпочитают покупать иностранцы. «Если в общероссийском портфеле больше всего украинцев и белорусов, то в портфеле по Новосибирской области — казахов», — пояснял НГС.НОВОСТИ руководитель новосибирского отделения банка «ДельтаКредит» Иван Зинченко.