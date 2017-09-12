Фоторепортаж: новосибирские актёры предложили зрителям ползать по сцене
Новосибирский театр «Красный факел» пригласил очень маленьких зрителей на премьеру спектакля «Найти маму» о потерявшем маму птенце — вместо обычных сидений зрителям предлагают мягкие подушки.
Идея сделать спектакль для зрителей в возрасте от нескольких месяцев до трёх лет возникла после московского мастер-класса лаборатории «Беби Лаб», которая делает профессиональные спектакли для малышей, пояснила продюсер «Найти маму», актриса «Красного факела» Владислава Франк. Она напомнила, что в Европе такие постановки делают уже десятки лет.
«У меня маленькие дети есть — младшему моему сыночку полтора года. Когда я сижу, его кормлю, и у меня не получается это сделать, я начинаю устраивать спектакль из предметов, которые есть на столе: будто тарелка — это озеро, в нём плавает уточка… И когда укладываешь спать — тоже создаешь спектакль! И все мамы, все родители так делают изо дня в день», — объяснила продюсер.
Спектакль идёт около 20 минут, а после него артисты Владимир и Елена Кузнецовы рисуют вместе с детьми и родителями. Во время постановки дети могут ходить и ползать по всей сцене — вместо стульев авторы положили на пол мягкие подушки. Зрителям нужно разуться перед спектаклем, добавили в театре.
«В чём особенность? На нашем спектакле можно ползать, а если вдруг какая-то надобность возникла — можно спокойно встать и выйти!» — улыбнулась Владислава Франк.
Премьерные показы состоятся 28 и 29 сентября в 11:00. В театре пояснили, что билеты нужно покупать на ребёнка и на взрослого. По информации на сайте «Красного факела», один билет стоит 300 рублей.
Новосибирский театр «Глобус» тоже устраивает эксперимент для зрителей в конце сентября. На последний показ спектакля «Двенадцатая ночь» 29 сентября театр пообещал близнецам второй билет бесплатно.
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Мария Морсина
Фото и видео Ольги Бурлаковой