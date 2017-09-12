Чиновники решили приплатить энергетикам за потерянную прибыль

Кто и сколько получит, пока неизвестно
Кто и сколько получит, пока неизвестно

Правительство Новосибирской области решило разработать законопроект, после принятия которого энергетики будут получать компенсации за недополученную прибыль — чиновники считают, что это нужно «для безопасных условий проживания граждан».


Информация о новой инициативе чиновников появилась на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».


«Организации коммунального комплекса <...> несут убытки в доходах от начисления за реализованные коммунальные услуги по причине снижения объёмов реализации», — отмечается в документе. Из-за снижения выручки у коммунальщиков могут вырасти долги перед поставщиками ресурсов, а уже это «приводит к ограничениям предоставления коммунальных услуг потребителям и ставит под угрозу создание безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области», считают авторы инициативы. 


В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили разработку законопроекта, но подчеркнули, что его нельзя напрямую связывать с отменой роста коммунальных платежей на 15 %.


«Между отменой роста коммунальных платежей и законопроектом нельзя поставить знак равенства, но это связанные друг с другом вещи. Если говорить строго, то тариф должен быть такой, который может обеспечивать экономическую деятельность предприятия. Но если тариф в силу каких-то причин ограничен, то должны быть другие источники для компенсации недополученного дохода», — сообщил сотрудник ведомства.


Примерные траты бюджета на компенсации для энергетиков пока не определены.


Напомним, в апреле этого года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 15 % и ограничился ростом только на 4 %. При этом коммунальщики не стали скрывать, что это решение обернулось для них снижением выручки, часть которой они хотели потратить на ремонт коммуникаций. «Горводоканал», например, планировал потратить на это 200 млн, а «СИБЭКО» — более 664 млн.

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