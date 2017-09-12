Видео: гол «Сибири» попал в тройку лучших за неделю
Континентальная хоккейная лига подвела итоги третьей игровой недели и назвала десять лучших голов — среди них оказался розыгрыш большинства у «Сибири».
Гол, который организовали хоккеисты новосибирской команды в домашнем матче против омского «Авангарда» 10 сентября, попал на вторую строчку рейтинга.
Шайба попала в ворота омичей на 10-й минуте — новосибирцы открыли счёт, разыграв большинство. Автором гола стал Андрей Сигарёв, его ассистентами — Александр Бергстрём и Иван Верещагин.
Но в итоге матч завершился не в пользу «Сибири», во втором периоде «Авангард» отыгрался, а в овертайме забросил решающую шайбу.
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Елена Громкова
Фото hcsibir.ru
Видео khl.ru