Видео: гол «Сибири» попал в тройку лучших за неделю

На матче между «Сибирью» и «Авангардом» 10 сентября

Континентальная хоккейная лига подвела итоги третьей игровой недели и назвала десять лучших голов — среди них оказался розыгрыш большинства у «Сибири».







Гол, который организовали хоккеисты новосибирской команды в домашнем матче против омского «Авангарда» 10 сентября, попал на вторую строчку рейтинга.





Шайба попала в ворота омичей на 10-й минуте — новосибирцы открыли счёт, разыграв большинство. Автором гола стал Андрей Сигарёв, его ассистентами — Александр Бергстрём и Иван Верещагин.





Но в итоге матч завершился не в пользу «Сибири», во втором периоде «Авангард» отыгрался, а в овертайме забросил решающую шайбу.







