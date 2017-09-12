«СИБЭКО» оценила ущерб от пожара на ТЭЦ-2 в 60 миллионов

Первые фото с места пожара на ТЭЦ-2 
Первые фото с места пожара на ТЭЦ-2 

Энергетики оценили ущерб от пожара на ТЭЦ-2, который оставил без света несколько тысяч новосибирцев вечером 26 августа.


«На ТЭЦ-2 повредился трансформатор. Мы оцениваем ущерб в сумму около 60 млн рублей», — рассказал генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов.

 

Пожар на ТЭЦ недалеко от площади Энергетиков произошёл вечером в субботу, 26 августа, очевидцы сообщали о хлопках на месте происшествия. Из-за аварии более 18 тысяч новосибирцев временно остались без электроэнергии, была нарушена работа светофоров и электротранспорта в левобережной части Новосибирска.

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