«СИБЭКО» оценила ущерб от пожара на ТЭЦ-2 в 60 миллионов

Первые фото с места пожара на ТЭЦ-2

Энергетики оценили ущерб от пожара на ТЭЦ-2, который оставил без света несколько тысяч новосибирцев вечером 26 августа.





«На ТЭЦ-2 повредился трансформатор. Мы оцениваем ущерб в сумму около 60 млн рублей», — рассказал генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов.





Пожар на ТЭЦ недалеко от площади Энергетиков произошёл вечером в субботу, 26 августа, очевидцы сообщали о хлопках на месте происшествия. Из-за аварии более 18 тысяч новосибирцев временно остались без электроэнергии, была нарушена работа светофоров и электротранспорта в левобережной части Новосибирска.