С музыкой и фейерверком: полная программа двухдневного празднования юбилея области

15–16 сентября в Новосибирске пройдёт масштабный праздник, посвящённый 80-летнему юбилею области. Гулянья начнутся уже в пятничный вечер и будут продолжаться всю субботу. НГС.НОВОСТИ составили полную программу празднования юбилея области. 


До юбилея области остались считаные дни 
До юбилея области остались считаные дни 


Пятница, 15 сентября


В 10 часов утра на площадке перед ГПНТБ откроется международный фестиваль «Книжная Сибирь». Организаторы с 15 по 17 сентября запланировали мероприятия для детей и взрослых. Они будут идти с 10:00 до 21:00. Вход свободный. 


В первый день фестиваля тут пройдёт презентация новой книги Игоря Маранина и Константина Осеева «Город красного Солнца». В этот же день здесь откроется выставка портретов новосибирских поэтов, снятых фотографом Катериной Скабардиной-Столбинской. Ранее работы Екатерины можно было увидеть в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Также в списке, например, книжный форум «Развитие инфраструктуры чтения в Новосибирской области». Маленьких новосибирцев ждёт встреча с писательницами Анной Игнатовой (Санкт-Петербург) и Наталией Волковой (Москва). 


На площади Пименова у ГПНТБ пройдёт книжный фестиваль
На площади Пименова у ГПНТБ пройдёт книжный фестиваль


Во второй день фестиваля писатель Дмитрий Быков проведёт открытый урок, на котором расскажет о метасюжете русской эпопеи. Гостей также ждут круглые столы, лекции, презентации книг. В воскресенье, 17 сентября,  известный новосибирский фотограф Слава Gelio Степанов проведёт мастер-класс «Город в объективе». А писатель Виталий Райзберг представит книгу «Выдающиеся новосибирцы». 


Полный список мероприятий фестиваля можно посмотреть на его официальном сайте


Продолжится праздник в оперном театре. На площади перед ним с 14:00 до 15:00 будет работать интерактивная видеостудия с большим внешним светодиодным экраном. Здесь каждый желающий сможет поздравить земляков с праздником. Стоит заглянуть и в сам театр, чтобы посмотреть фотовыставку «История НСО в лицах».


На площади перед оперным театром выступят джазовые музыканты
На площади перед оперным театром выступят джазовые музыканты


Вечером в театре пройдёт торжественное собрание и праздничный концерт, на котором выступит большой сводный детский хор Новосибирской области и Пелагея. Попасть на выступление певицы в театре можно будет по пригласительным билетам. 


«Основная идея концерта — показать Новосибирскую область через рассказ о ее просторах и богатстве, о жителях сёл и городов, внесших значительный вклад в развитие области», — пояснили в пресс-службе правительства области. 


Пелагея споёт в родном Новосибирске дважды 
Пелагея споёт в родном Новосибирске дважды 


Вечером в пятницу новосибирцы могут отправиться в Центральный парк культуры и отдыха. Здесь выступит с концертом Родион Газманов. Завершится вечер ретро-дискотекой от новосибирских диджеев Александра Чусовитина и Алексея Куприянцева, которые сейчас работают на «Радио 54». Время концерта — с 19:00 до 22:00. 


Суббота, 16 сентября 


Праздник продолжится в полдень. На площади Ленина весь день будут показывать художественные и документальные фильмы «выдающихся деятелей кино Новосибирской области», сообщили в облправительстве. На сцене между Краеведческим музеем и «Аркадой» состоится сразу несколько концертов. Здесь выступит сводный детский хор «Моя Земля – Моя Сибирь», академический симфонический оркестр и оперные солисты. 


Улица Ленина 16 сентября вновь будет перекрыта 
Улица Ленина 16 сентября вновь будет перекрыта 


В 18:00 на площади Ленина выступит Государственный академический сибирский русский народный хор. Он представит премьеру всероссийской гастрольной программы, которая посвящена юбилею области. 


Улица Ленина в ближайшие выходные вновь будет пешеходной. Здесь установят 35 мини-павильонов, рассказывающих об истории районов и городов области. Для всех желающих будут проводить театрализованные экскурсии по павильонам. 


Вечером (ориентировочно с 20:45) на сцене рядом с ТЦ «Аркада» состоится концерт, специальным гостем которого опять станет Пелагея — вход на этот концерт будет бесплатным. 


Советуем 16 сентября заглянуть и в городские парки 
Советуем 16 сентября заглянуть и в городские парки 


На сцене перед Новосибирским театром оперы и балета в субботу пройдёт концерт с участием джазовых коллективов. 


Перенесёмся на площадь Пименова около ГПНТБ — в 18:30 соберутся около 6 тысяч студентов-участников Парада Российского студенчества. Шествие начнётся в 19:30 и пройдёт по улице Кирова и Октябрьской магистрали и до площади Ленина, где в 20:30 состоится флешмоб «80 лет НСО».


С 21:50 до 22:00 новосибирцев и гостей области ждет праздничный фейерверк.


Фейерверк можно будет посмотреть на площади Ленина с 21:50 до 22:00
Фейерверк можно будет посмотреть на площади Ленина с 21:50 до 22:00


В субботу, 16 сентября, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию праздника. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами шоу в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

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